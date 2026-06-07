ADASO Başkanı Kıvanç: 'Mayıs ayı ihracatı geçen yıla göre yüzde 3.9 arttı'

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'nın mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artışla 259 milyon 833 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Kıvanç ayrıca, yılın ilk beş ayında Adana ihracatının yüzde 12,5 artarak 1 milyar 373 milyon 493 bin dolara ulaştığını ifade etti.

Kıvanç, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Adana'nın 2026 yılı Mayıs ayı ihracat verilerini değerlendirdi. Türkiye genelinde bayram tatilleri nedeniyle Mayıs ayında yalnızca 14 günlük resmi mesai süresi bulunmasına rağmen Adana'nın ihracatını artırmayı başardığını belirten Kıvanç, "Kent mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artışla 259 milyon 833 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Ayrıca, yılın ilk beş ayında Adana ihracatı yüzde 12,5 artarak 1 milyar 373 milyon 493 bin dolara ulaştı" dedi.

Mayıs ayındaki takvim etkisine rağmen ihracatta artış sağlanmasının önemli bir başarı olduğuna dikkat çeken Kıvanç, "Bayram tatilleri nedeniyle iş günü sayısının önemli ölçüde azaldığı bir ayı geride bıraktık. Buna rağmen Adana olarak ihracatımızı artırmayı başardık. Küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen kentimizin ihracat performansını istikrarlı bir şekilde sürdürmesinden memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

"Adana mayıs ayında ihracatı en çok ABD'ye yaptı"

Mayıs ayında Adana'dan en fazla ihracat yapılan ülkelerin başında 20 milyon 383 bin dolar ile Amerika Birleşik Devletleri'nin geldiğini belirten Kıvanç, "ABD'yi 19 milyon 536 bin dolar ile Almanya, 17 milyon 906 bin dolar ile Irak takip etti" ifadelerini kullandı.

"Kimya sektörü liderliğini sürdürdü"

Sektörel bazda değerlendirildiğinde kimya sektörünün mayıs ayında da liderliğini koruduğunu belirten Kıvanç, şunları söyledi:

"Adana'mızın ihracatında kimyevi maddeler ve mamulleri sektörümüz 66 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 44 milyon 589 bin dolar ile tekstil ve hammaddeleri, 30 milyon 905 bin dolar ile otomotiv sektörümüz takip etti. Üretim, istihdam ve ihracata katkı sunan tüm sanayicilerimizi ve ihracatçılarımızı gönülden kutluyorum. Adana olarak katma değerli üretim ve ihracat odaklı büyümemizi sürdürmeye kararlıyız. Mayıs ayında elde ettiğimiz bu performans, Adana sanayisinin üretim gücünü, ihracatçılarımızın azmini ve küresel pazarlardaki rekabet kabiliyetini bir kez daha ortaya koymuştur. Üreterek ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan, istihdam oluşturan, yeni pazarlara ulaşmak için büyük bir özveriyle çalışan tüm ihracatçılarımızı ve sanayicilerimizi yürekten tebrik ediyorum." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı