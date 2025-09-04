Adana'nın Ağustos 2025 İhracat Rakamları Açıklandı

Açıklanan Ağustos 2025 ihracat verilerini değerlendiren Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'nın Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 azalışla 243 milyon 930 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, "2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise Adana'nın toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artışla 1 milyar 979 milyon dolara ulaştı" dedi.

Başkan Kıvanç, TİM'in ihracat rakamlarını açıklamasının ardından yaptığı açıklamada küresel ticaretteki zorluklara dikkat çekti. Kıvanç, "Sanayicilerimiz, üretim gücü ve kararlılığıyla küresel pazarlardaki belirsizliklere rağmen yılın ilk 8 ayında ihracatımızı artırmayı başardı. Ağustos ayında yaşanan düşüş, önümüzdeki dönemde daha çok çalışmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Ancak yıl genelinde yakaladığımız artış, Adana sanayisinin direncini ve rekabetçiliğini bir kez daha göstermektedir" diye konuştu.

"Ağustos'ta İspanya ilk sırada"

Ağustos ayında Adana'dan en fazla ihracat yapılan ülkenin 19,2 milyon dolarla İspanya olduğunu açıklayan Başkan Kıvanç, İspanya'yı 19,1 milyon dolarla ABD ve 17,5 milyon dolarla Irak'ın takip ettiğini söyledi. Ocak-Ağustos 2025 döneminde ise en fazla ihracat yapılan ülkenin 147,8 milyon dolarla Irak olduğunu belirten Kıvanç, "Irak'ı 127,2 milyon dolarla İspanya ve 124,9 milyon dolarla İtalya izledi"ifadelerini kullandı.

"Kimya sektörü liderliğini koruyor"

Ağustos ayında Adana'dan en fazla ihracat yapan sektörün 47,8 milyon dolarla Kimyevi Maddeler ve Mamulleri olduğunu belirten Başkan Kıvanç, şöyle devam etti:

"Bu sektörü 40,1 milyon dolarla Tekstil ve Hammaddeleri, 35,6 milyon dolarla Otomotiv Endüstrisi takip etti. Ocak-Ağustos döneminde ise 417,2 milyon dolarlık ihracatla Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörü liderliğini sürdürdü. 326,2 milyon dolarla Tekstil ve Hammaddeleri ikinci sırada yer alırken, 232,1 milyon dolarlık ihracatla Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri üçüncü oldu. Adana'mızın ihracat potansiyeli çok yüksek. Sanayicilerimizin özverili çalışmalarıyla önümüzdeki aylarda daha güçlü bir performans sergileyeceğimize inanıyorum. Kentimizin stratejik konumu, gelişen lojistik altyapısı, nitelikli iş gücü ve farklı sektörlerdeki çeşitliliği, ihracatımızı çok daha ileriye taşıyacak en önemli unsurlardır. Özellikle kimya, otomotiv ve gıda sektörlerinde elde ettiğimiz başarılar, Adana sanayisinin rekabet gücünü her geçen gün artırmaktadır. İhracatımıza katkı sağlayan tüm firmalarımıza, girişimcilerimize, iş insanlarımızla birlikte emek veren çalışanlarımıza ve bu başarıyı mümkün kılan herkese yürekten teşekkür ediyorum." - ADANA