Adana'nın 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'ndaki Temsili Artıyor

Adana'nın 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'ndaki Temsili Artıyor
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İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024' listesinde Adana'dan yer alan firma sayısı 11'den 16'ya yükseldi. Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, bu artışın kentin üretim gücünü ve rekabet kapasitesini gösterdiğini belirtti.

İstanbul Sanayi Odasınca (İSO) hazırlanan " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024" listesinde Adana'dan 16 firma yer aldı.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, yazılı açıklamasında, önceki listede 11 firmayla temsil edilen Adana'nın yeni listede 16 firmayla yer almasının gurur verici olduğunu belirtti.

Firma sayısındaki artışın, kentin üretim gücü ve rekabet kapasitesindeki yükselişi ortaya koyduğunu kaydeden Kıvanç, "Listede yer alan firmalarımızın toplam üretimden net satışları 133,4 milyar liraya ulaşmış durumda. Bu rakamlar, Adana sanayisinin güçlü adımlarla büyüdüğünü, firmalarımızın üretim gücü ve pazardaki etkinliğini artırdığını açıkça göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Kıvanç, kentin gelecek yıllarda daha fazla firmayla "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer alma potansiyeline sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Ekonomi
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