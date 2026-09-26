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Adana Kozan'da dondurmacı, motosikletine güneş paneli takarak 40 km menzili aştı

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Adana Kozan'da dondurmacı, motosikletine güneş paneli takarak 40 km menzili aştı
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Adana Kozan'da seyyar dondurmacı Mehmet İldeniz, elektrikli motosikletinin üst bölümüne güneş paneli yerleştirdi. Güneş paneliyle 40 kilometrelik menzili aşan İldeniz, hem aracının elektrik ihtiyacını karşılıyor hem de panelin gölgesinde sıcaktan korunuyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde seyyar dondurmacılık yapan Mehmet İldeniz, 3 tekerlekli elektrikli motosikletine güneş paneli taktırdı. Gün boyu Adana güneşinin altında mahalle mahalle dolaşarak limon dondurması satan İldeniz, güneş paneli sayesinde bir yandan motosikletinin elektrik ihtiyacını karşılıyor, diğer yandan panelin oluşturduğu gölgede sıcaktan korunuyor.

Kozan ilçesinde seyyar dondurmacılık yapan Mehmet İldeniz, yıllardır limon dondurması satarak yaşamını sürdürüyor. Hayırseverlerin kendisine ulaştırdığı dondurmaları da ilçedeki uzak mahallelere götürerek çocuklara ulaştıran İldeniz, elektrikli motosikletiyle uzun mesafelerde yaşadığı şarj sorununa kendi çözümünü buldu. Motosikletinin üst bölümüne güneş paneli yerleştiren İldeniz, Adana'nın kavurucu sıcağını bu kez avantaja çevirdi. Araç hareket halindeyken güneş panelinden elektrik üretirken, panel aynı zamanda motosikletin üzerinde gölgelik görevi görüyor.

İldeniz'in güneş panelli elektrikli motosikleti özellikle çocuk ve gençlerin ilgisini çekerken limon dondurması almak için toplananlar, güneş panelini de merakla inceliyor.

"40 kilometrelik menzili güneş paneliyle aştım"

Mehmet İldeniz, 40 kilometrelik menzili güneş paneliyle aştığını ifade ederek, "Uzak köylere giderken bisikletimle gidemiyordum. Vatandaşın hayırlarını ulaştırmak için uzak köylere gitmek istiyordum. Güneş paneli takmadan önce 40 kilometre gidebiliyordum. Şimdi güneş paneli olduğu için sürekli şarja takmıyorum. Her yere yolda kalmadan ulaşabiliyorum. Hem de gölgesinden yararlanıp mutlu oluyorum" dedi.

Gençlerden Meryem Azdağ ise Mehmet İldeniz'in yaptığı uygulamanın dikkat çekici olduğunu belirterek, "Dondurmacı abimiz güneş paneli yaptırmış. Çok mantıklı ve güzel düşünmüş" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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