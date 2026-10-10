Adana Kozan'da coğrafi işaretli Kuytucak narı hasadı başladı, 350 ton bekleniyor

Adana'nın Kozan ilçesinde coğrafi işaretle tescillenen Kuytucak narında hasat başladı. Yaklaşık 600 rakımda, sarp arazilerde yetiştirilen ince kabuklu, iri taneli ve kendine özgü aromasıyla bilinen Kuytucak narı, bu yılki rekoltesiyle de üreticisinin yüzünü güldürdü. Tarlada kilogramı 70-80 TL'den alıcı bulan narda, yaklaşık 200 dönüm alanda 350 ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

Kozan ilçesine bağlı Kuytucak Mahallesi'nde her yıl ekim ayında başlayan ve yaklaşık 30 gün süren hasat, zorlu arazi şartlarında devam ediyor. Bölgeye özgü lezzetiyle dikkat çeken Kuytucak narı, ince kabuğu, iri taneleri ve farklı aromasıyla talep görüyor. Üreticiler, yaz boyunca bakımını yaptıkları narları dalından toplayarak Kozan ve çevresindeki tüketicilere ulaştırıyor. Tarlada kilogramı 70-80 TL'den alıcı bulan narda, yaklaşık 200 dönüm alanda 350 ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

'Bakımı zor, emeği çok'

10 dönümlük bahçesinde hasat yapan üretici Veysel Demir, Kuytucak narının bölgenin en lezzetli ürünlerinden biri olduğunu belirterek, "Bu nar bölgemizin en iyi, en lezzetli meyvesi. İri taneli, dış kabuğu beyaz, içi ise iri tanelidir. Lezzeti ve aromasıyla bilinir. Geçen yıl 80 TL civarında satmıştık. Bu yıl da rekolte iyi olduğu için fiyatlar bu seviyelerde seyrediyor. Yaz boyunca bahçenin bakımı zor. Çok emek verilen bir ürün. Şu anda kilogramını 80 TL civarında satıyoruz. Kozan ve çevresine gönderiyoruz" dedi.

'Her yerde yetişir ama bu lezzet bulunmaz'

Üretici Erol Kızıldağ ise Kuytucak narının kendine özgü özellikleriyle diğer nar çeşitlerinden ayrıldığını ifade ederek, "Bu nar birinci sınıf kalitede. Kuytucak'ta 600 rakımda yetişiyor. Her yerde nar yetişir ama bunun lezzetini bulamazlar. İnce kabuklu, dış rengi beyazdır. İçinin aroması ve lezzeti diğer narlardan farklıdır. Tatlı bir nar" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı