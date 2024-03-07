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Adana Kasaplar Çarşısı Ramazan öncesi ete zam yapmayacak

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Adana Kasaplar Çarşısı esnafı, Ramazan öncesi ete zam yapmayacaklarını duyurdu. Esnaf, marketlerdeki fahiş fiyatlara vatandaşların aldanmamasını istedi.

Adana Kasaplar Çarşısı esnafı, Ramazan öncesi ete zam yapmayacaklarını duyurdu. Kemikli karkas et 330 liradan satılırken, kemiksiz et 390 liradan çarşıda alıcı buluyor. Esnaf, marketlerdeki fahiş fiyatlara vatandaşların aldanmamasını istedi.

Yeterli hayvan kesimi olmaması ve aracı kurumlar tarafından stok yapılması nedeniyle et fiyatında artışlar yaşandı. Bazı marketlerde kemikli etin kilogram fiyatı 450, kemiksiz etin kilogram fiyatı ise 600 TL'ye ulaştı. Ramazan ayına sayılı günler kala Adana Kasaplar Odası, kemikli karkas eti 330'a, kemiksiz karkas eti ise 390 TL'ye sabitleyerek, Ramazan ayı öncesi esnafa 'zam yapmama' tebligatı gönderdi.

"Market ve kasaplar arasında uçurum var"

Konuya ilişkin açıklama yapan Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, Adana'da zam yapmayı düşünmediklerini söyledi. Yağmur, "Adana'mızın et ihtiyacını Et ve Süt Kurumu karşılıyor. Bu kurumdan alınan etlerde zam diye bir sorun söz konusu değil. Fakat büyük marketlerin ve kasapların et fiyatlarını karşılaştırdığımız zaman fiyatlarda arada uçurum var. Vatandaşlarımızın Ramazan'da ucuz bir şekilde etlerini tedarik etmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum, marketlerde satılan et fiyatlarına aldanmayın. Kasaplarınıza sahip çıkın" ifadelerini kullandı.

"Fahiş fiyata et satanları bildirin"

Vatandaşlardan fahiş fiyata et satan yerleri bildirmelerini isteyen Yağmur, "Ramazan öncesinde de etlerimize zam yapmayı düşünmüyoruz. Tarım ve Hayvancılık Bakanı'nın talimatları doğrultusunda bu etler satışa sunuluyor. Fahiş fiyata et satılan yerleri vatandaşlarımız Ticaret Bakanlığı'na bildirebilirler" dedi.

"Ramazan öncesi zam yok"

Kasap Rıdvan Ökmen ise et fiyatlarının kendilerini kurtardığını belirterek, "Şu anda kuzu etlerinin kilosunu kemiksiz olarak 390 liradan satıyoruz. Kemikli eti de 330 liradan satıyoruz. Marketlerde 500-550 liradan aşağı et satmıyorlar. Biz Adana'daki küçük esnaflar olarak devletin verdiği teşviklerle bize verilen karkası 390 liradan satmaya çalışıyoruz. Adana halkına gelip buradan, Kasaplar Çarşısı'ndan almalarını talep ediyoruz. Ramazan öncesi de kesinlikle etlere zam yapmıyoruz" diye konuştu.

Et almaya gelen Emine Kandemir isimli vatandaş, fiyatlardan memnun olduklarını, marketten et almadıklarını söyledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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