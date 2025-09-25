Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nden 9 Firma 'Ar-Ge 500' Listesinde

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nden (AOSB) 9 firma, üretimden ihracata farklı alanlarda elde ettikleri başarıların ardından Ar-Ge yatırımlarıyla Türkiye'nin en güçlüleri arasına girdi.

Turkishtime tarafından hazırlanan "Ar-Ge 500 - 2024" araştırmasında, AOSB'den 9 firma yer aldı. AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Bölgemiz firmaları bugüne kadar üretimde, ihracatta, çevre yatırımlarında ve sosyal sorumluluk alanlarında gösterdikleri başarılarıyla göğsümüzü kabartıyordu. Şimdi de Ar-Ge yatırımlarıyla ülkemizin en güçlüleri arasına girerek, sanayimizin yenilikçi ve rekabetçi yönünü bir kez daha ortaya koydular" dedi.

Sütcü açıklamasının devamında ise "Ar-Ge yatırımları, sanayimizin geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biridir. Bölgemizden 9 firmanın 'Ar-Ge 500' listesinde yer alması, AOSB'nin sadece üretim değil aynı zamanda teknoloji ve inovasyon merkezi olduğunu kanıtlıyor. Bu başarılar, bölgemizdeki tüm sanayicilerimiz için ilham kaynağıdır.Firmalarımızı gönülden kutluyor, başarılarının artarak sürmesini diliyorum"ifadelerini kullandı.