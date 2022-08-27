Adana haberi... Feke'de araziler suya kavuşacak

Adana'nın Feke ilçesinde susuz arazilerin suya kavuşarak tarım yapılabilmesi için gölet çalışması başlatıldı.

Feke ilçesine bağlı Gedikli Mahallesinde köyden kentlere göçü engellemek ve bölgede tarım ile hayvancılık üretiminin arttırılması hedeflenen yatırımlarda gölet çalışmaları başladı. Bölgede 1610 dekar tarım arazisinin sulanacağı göletin de iş makinalarının yol yapım çalışmalarına başladığını ve projenin hızla tamamlanacağını aktaran AK Parti Feke İlçe Başkanı İbrahim Gün " Burası Adana'nın en kırsal ilçesi Feke. Devletimizin desteği ile bölgemizde yatırım çalışması yapılmakta. Gedikli mahallemize tarım sulamasında kullanılacak baraj göleti için çalışmalar başladı. Bu baraj göletimizin dışında Feke, İncirci Göleti için hazırlıklar sürüyor. Göletimizin gövde yüksekliği 54 metre, su toplama, hacmi 682 bin metre küp olacak. Bu çalışmaların tamamlanması ile 1610 dekar alan tarım arazisi suya kavuşacak " dedi.

Bölgede büyük bir yatırım atağı başladığını kaydeden Gün, "Cumhurbaşkanımız ve Tarım Bakanımız Vahit Kirişci'nin destekleri ile ilçemiz kırsalımız gelişecek ve üretim artacak. Çukurova'da narenciye, portakal, limon yetişiyor ama bu topraklarda tüm meyve ve sebzeler burada yetiştiriliyor. Bu yatırım destekleri ile şuan bölgemizde ki 350 hane bu yatırımdan faydalanmış olacak. Köyden kentlerin önüne geçerek ilçemizde ekilmedik arazi bırakılmamasını hedefliyoruz. Hiç su görmemiş tarlalar suya kavuşacak. Bunun yanı sıra ilçemizde karayolları genel müdürlüğümüzün çalışmaları ile yol yapım ve asfalt ve duvar örme çalışmaları sahada hızla sürerken devlet su işleri tarafından dere ıslah çalışmaları da hızla devam etmekte. Yatırımların bölgemizde tamamlanması ile tarım ve hayvancılık üretiminde çalışkan Fekeliler olarak öncü bir ilçe olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaşayan ve 5 yıldır önce memleketi olan Feke'ye geldiklerini söyleyen Hatice Yalın ise 1975 yılından bu yan KKTC yaşadıklarını ve emekli olduktan sonra memleketlerine döndüklerini ifade etti.

Bölgelerine yapılan yatırımların kendilerini çok mutlu ettiği ifade eden Yalın, "Bölgeye yapılacak olan sulama göleti ile bölgede üretimin artacağını düşündüklerini söyledi. - ADANA