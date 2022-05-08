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Adana ESOB'ta Başkan Göger yeniden seçildi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Adana ESOB'ta Başkan Göger yeniden seçildi

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (Adana ESOB) 27. Olağan Genel Kurulunda Başkan Niyazi Göger güven tazeledi.

ADANA (İHA) - Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (Adana ESOB) 27. Olağan Genel Kurulunda Başkan Niyazi Göger güven tazeledi.

Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen genel kurulda 587 delegeden 581'i oy kullandı. Geçerli oyların 329'unu alan Başkan Niyazi Göger güven tazeledi. Yalçın Avcı ise 248 oy aldı.

Sonuçların açıklanmasının ardından konuşan Başkan Göger, seçimin kazananının esnaf ve sanatkarlar olduğunu söyledi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Esnaf ve Sanatkarlar, Yüreğir Belediyesi, Adana, Ekonomi, Haberler

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