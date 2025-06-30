Adana'dan 19 Firma, Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Listesinde

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Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 2024 yılında hazırladığı 'Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması' listesinde Adana'dan 19 firma yer aldı. Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, bu firmaların ihracat değerinin arttığını belirterek, daha fazla firmanın gelecek yıl listede yer almasını umduklarını söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan " Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması 2024" listesinde Adana'dan 19 firma yer aldı.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, yazılı açıklamasında, listeye giren Adanalı firmaların toplam ihracatının geçen yıla göre artış gösterdiğini bildirdi.

İhracat ve istihdama katkı sağlayan firmalara teşekkür eden Kıvanç, "Önümüzdeki dönemde daha fazla firmamızın bu prestijli listede yer alacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Kıvanç, şu değerlendirmede bulundu:

"Listeye 2023'te giren 20 firmanın toplam ihracatı 1 milyar 580 milyon 448 bin dolar olmuştu. Bu yıl firma sayısı 19'a düşmesine rağmen toplam ihracat değeri 1 milyar 646 milyon 876 bin dolara ulaştı. Bu artış, Adana sanayisinin üretim ve dış ticarette verimlilik sağladığını, daha fazla katma değerli ihracata yöneldiğini gösteriyor."

Adana'nın yeni sanayi bölgeleri ve lojistik imkanlarıyla büyümeye hazırlandığını belirten Kıvanç, kentte demir-çelik, kimya, plastik, tekstil, gıda ve tarım sektörlerinde önemli üretim potansiyeli bulunduğunu kaydetti.

Listede Adana'daki firmalar arasında 340 milyon 512 bin dolarlık ihracatla birinci olan SASA Dış Ticaret AŞ, Türkiye genelinde ise 75. sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Ekonomi
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