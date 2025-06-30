Adana'dan 19 Firma, Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Listesi'nde

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'dan 19 firmanın Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Listesi'nde yer aldığını belirterek, "Adana'mızdan 2024 yılında 19 firma TİM İlk 1000 listesine girme başarısı gösterdi. TİM İlk 1000 Listesi'ne giren, ülkemizin üretimine, ihracatına ve istihdamına katkı sunan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde Adana'dan daha çok firmanın bu prestijli listede yer alacağına inancımız tam" dedi.

Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2024 araştırmasının sonuçlarıyla ilgili Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç açıklamalarda bulundu. 2023 yılında 20 olan firma sayısının, 2024 yılında 19 olduğunu hatırlatan Başkan Kıvanç, "Bu tablo bir düşüş gibi görünse de, firmalarımızın toplam ihracat değerine ve yeni yatırım potansiyeline baktığımızda Adana'nın üretim gücünü ve ihracattaki dirençli yapısını bir kez daha ortaya koyduğunu görüyoruz. 2023 yılında Adana'dan TİM 1000 listesine giren 20 firmanın toplam ihracatı 1 milyar 580 milyon 448 bin dolar olarak gerçekleşmişti. 2024 yılında ise listeye giren firma sayısı 19'a düşmesine rağmen toplam ihracat değeri 1 milyar 646 milyon 876 bin dolara yükseldi. Bu artış, Adana sanayisinin üretim ve dış ticaretteki verimlilik artışını ve katma değerli ihracata yöneldiğini ortaya koymaktadır" diye konuştu.

2024 yılında 340 milyon 512 bin 603 dolarlık ihracat gerçekleştiren SASA, Adana'nın ihracat şampiyonu olduğunu belirten Başkan Kıvanç, " Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2024 araştırmasında Türkiye genel sıralamasında 75. sırada yer alan SASA Adana'mızın ihracat şampiyonu oldu. SASA'yı 296 milyon 812 bin 315 dolar ile TEMSA takip etti" dedi.

" Adana yeni sanayi bölgeleriyle büyümeye hazır"

Adana'nın önümüzdeki yıllarda önemli bir değişim ve büyüme sürecine girdiğini belirten Kıvanç, "Adana'mız, özellikle yeni kurulacak sanayi bölgeleriyle birlikte Marmara üretim bölgesinden sonra Türkiye'nin ikinci büyük üretim üssü olma yolunda hızla ilerliyor. Bu süreci sadece sanayi altyapısı değil, aynı zamanda stratejik lojistik avantajlarımız da desteklemektedir. Mersin ve İskenderun Limanlarına olan yakınlığımız, faaliyete geçen bölgesel havaalanımız, yeni yapılacak olan konteyner limanımız ve güçlendirilen demiryolu bağlantılarımız sayesinde Adana, Türkiye'nin ve bölgenin lojistik merkezlerinden biri haline gelmektedir" diye konuştu.

Şehrin sahip olduğu sektör çeşitliliğine de dikkat çeken Başkan Kıvanç, "Şehrimiz demir-çelik, kimya, plastik, metal-makina, tekstil, gıda ve tarım üretimi gibi stratejik alanlarda önemli bir üretim merkezidir. Bu sektörel zenginlik, Adana'yı sadece bugünün değil, geleceğin de yatırım cazibe merkezi haline getirmektedir. Ayrıca, zengin sosyo-kültürel yapısı, uygun iklimi, güçlü üniversiteleri ve gelişmiş yaşam standartlarıyla Adana, yalnızca yatırım için değil, nitelikli insan kaynağı açısından da yüksek potansiyele sahiptir. İnancımız tam ki, kısa bir süre içerisinde TİM 1000 listesinde yer alan firma sayımızda önemli bir artış olacak. Adana'mızı ihracatta şampiyonlar arasına taşıyan tüm firmalarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Gelecek yıllarda Adana'mızın çok daha fazla sayıda güçlü ve rekabetçi firmayla bu listede yer alacağına yürekten inanıyorum"diyerek sözlerini tamamladı. - ADANA