Üye Girişi
Haberler

Adana'da Yatırımcılara Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi'ndeki Teşvikler Anlatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Cem Topbaş tarafından düzenlenen toplantıda, Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi'ndeki teşvik ve avantajlar yatırımcılara anlatıldı. Serbest bölgelerin Türkiye'deki ihracatın ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının arttırılması, istihdamın genişlemesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla kurulduğu belirtildi.

Adana'da yatırımcılara Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi'ndeki (TAYSEB) teşvik ve avantajlar anlatıldı.

Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Cem Topbaş, Adana Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantının açılışında, serbest bölgelerin tanıtılmasına yönelik tüm etkinliklerde aktif rol oynamak konusunda gayret gösterdiklerini söyledi.

Serbest bölgelerle, belirli sınırlı alanlarda dış ticaretle ilgilenen firmalara ilave teşvik ve avantajlar sağlayıp yatırım ortamını çeşitlendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Topbaş, Türkiye'deki serbest bölgelerin, ihracatın ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının arttırılması, istihdamın genişlemesi, ileri teknoloji teknik transferlerinin hızlandırılması ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması amaçlarıyla kurulduğunu belirtti.

Türkiye'de ilk Antalya ve Mersin'de serbest bölge kurulduğunun bilgisini veren Topbaş, şu anda ülkede 19 serbest bölge olduğunu, bunun sayısını arttırılması için çalıştıklarını dile getirdi.

Topbaş, serbest bölgelerde verilen destekler içinde vergi desteğinin önemli yer tuttuğunu vurguladı.

Serbest bölgelerde üretim ve ihracat arttı

Serbest bölgelerde üretim ve özellikle ihracata dayalı üretim yapmanın temel hedefleri olduğunu vurgulayan Topbaş, şöyle konuştu:

"Yapılan çalışmalarla serbest bölgelerdeki ihracat 2002-2023 döneminde 2,3 milyar dolar seviyesinden yaklaşık 5,5 kat artışla 12,7 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Serbest bölgelerden gerçekleştirilen satışlar içinde ihracatın payı yüzde 37 seviyelerinden yüzde 71,4 seviyesine, toplam istihdam ise 28 binden 2023 yılı sonu itibarıyla 99 bin seviyesine ulaşmıştır. 2024 nisan ayı itibarıyla ise ihracatımız geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 oranında artarak 4 milyar dolar seviyesine gelmiştir. Bu da toplam satışlar içinde yaklaşık yüzde 75 gibi bir seviyeye doğru ilerliyor."

"Altyapı yatırımlarını yapmaya devam ediyoruz"

TAYSEB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, mensubu olduğu Tekfen grubun 68 yıllık birikimle 41 şirket ve 12 bin çalışanıyla inşaattan tarıma kadar pek çok alanda faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Kurucu ve işleticisi oldukları TAYSEB'e ayrı bir önem verdiklerini belirten Eren, şunları kaydetti:

"Son yıllarda serbest bölgemizde faaliyet gösteren kullanıcılarımızın büyük bir çoğu, enerji olmak üzere başka alanlarda da yatırımlar yapıyor. Biz de özellikle kurucu ve işletici olarak burada yer alan yatırımcılarımızın amaçlarına hizmet edecek altyapı yatırımlarını yapmaya devam ediyoruz. Üçüncü faza da başladık. Serbest bölgemizin her yıl artan dış ticaret hacmi bizlere de ayrıca gurur veriyor."

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç'ın da konuştuğu programda daha sonra TAYSEB İşletme Müdürü Yusuf Dinçsoy, sunum yaptı, katılımcıların sorularını cevapladı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Mehmet Cem Yumurtalık İhracat Türkiye Adana Ekonomi Güncel Haberler

'7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi

 İsrail, Refah'ta yine masum sivilleri vurdu: 21 kişi öldü, onlarca yaralı var

İsrail, Refah'ta yine masum sivilleri vurdu: 21 kişi öldü, onlarca yaralı var

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 28-29 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! Recep İvedik 5 nerede çekildi, hangi ülkede çekildi? Recep İvedik 5 ne zaman çekildi, konusu nedir, oyuncuları kimler? Recep İvedik 5 hangi kanalda? Recep İvedik 5 filmi konusu nedir? Recep İvedik 5 oyuncuları ve Recep İvedik 5 özeti! #128250 Aykut Enişte 2 filmi oyuncuları kim? Aykut Enişte 2 filmi konusu, oyuncuları ve Aykut Enişte 2 özeti! #128250 BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 28-29 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Aykut Enişte 2 ne zaman, nerede çekildi? #128250 İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 28-29 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Soğuk çay nasıl yapılır? Evde şeftalili ve limonlu ice tea yapımı ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 28-29 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund - Real Madrid final maçı ne zaman? Dortmund - Real Madrid final maçı şifresiz mi? #9917 Şarkıcı Göksel eski aşkı ile barıştı mı? Göksel'in sevgilisi kim? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 28-29 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2024 - 2025? Yeni eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 28-29 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! OKAN BURUK MAAŞI NE KADAR? Okan Buruk'un yeni maaşı ne kadar oldu, kaç TL?
10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak

10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title