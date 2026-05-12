Adana'da "Uluslararası Bitki Sağlığı Günü" etkinliği yapıldı

Adana'da yapılan Uluslararası Bitki Sağlığı Günü etkinliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı enstitülerin çalışmaları sergilendi. TAGEM Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, bitki sağlığı alanında önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtti. Etkinlikte biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemleri üzerine bilgiler paylaşıldı.

Adana'da Uluslararası Bitki Sağlığı Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Adana Müze Kompleksi'nde düzenlenen etkinlikte, biyolojik-biyoteknik mücadele ve bitki sağlığı alanlarında çalışmalar yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı enstitüler stant kurdu, katılımcıları bilgilendirdi.

TAGEM Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, programın açılışında, biyolojik ve biyoteknik mücadeleyle bitki sağlığı alanında son derece önemli işler başaran çalışanlarını kutladı.

Biyolojik ve biyoteknik mücadele kapsamında yaptıkları çalışmaları anlatan Atalay, şöyle devam etti:

"Adana'da turunçgilde geçen sene neredeyse sıfırdan başladığımız çalışmalar kapsamında 500 binin üzerinde faydalı böcek bıraktık. Etkinliğini de ölçüyoruz, bu bölgede ciddi başarılar var. Kahverengi kokarcada ise tam istediğimiz rakama gelmedi ama onun da zamanı var birkaç sene istiyor. Akdeniz meyve sineğinde kısırlaştırma çalışması yapıyoruz. Bitki koruma ve bitki sağlığı alanında aşağı yukarı 2-3 senede dünyanın ilk sıralarına gelebildik. Siz bizi gelin 5-10 sene sonra görün. Dünyada nasıl savunma sanayisinde en üstlere geldiysek bitki koruma ve bitki sağlığı açısından zaten iyi olan pozisyonumuzu en üstlere çıkaracağımıza inanıyorum."

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Yunus Bayram da bitki sağlığının zincirleme olarak evrenin sağlığını etkileyen önemli bir unsur olduğunu ifade etti.

Bayram, Türkiye'nin, dünyada ürün ve biyoçeşitlilik ile alternatif ürünler bakımından son derece zengin ve aynı zamanda ihracatçı bir ülke olduğunu belirterek "Bitkisel üretimde gıda arzını korurken güvenilirliğini de sağlamamız gerekiyor. İki tarafı keskin bir kılıç. Bir taraftan kalıntıyı yöneteceğiz, bir taraftan ürün güvenilir olacak, bir taraftan da pazar boş olmayacak." dedi.

Vali Yardımcısı Hasan Balcı da Sakarya'da görev yaptığı sırada katıldığı finans alanında uluslararası toplantılarda özel sektörün hem dünya hem Türkiye ölçeğinde yatırımlarını tarıma kaydırdıklarını gözlediğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından "Çevre Dostu Uygulamalar Biyolojik Biyoteknik Mücadele" konulu panel yapıldı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa
