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Adana'da Kadın Girişimciliğini Destekleyen 'Ticaretin Kadınları Buluşması' Etkinliği Düzenlendi

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Adana'da kadınların girişimciliğini ve iş hayatına katılımını desteklemek amacıyla "Ticaretin Kadınları Buluşması" programı düzenlendi.

Adana'da kadınların girişimciliğini ve iş hayatına katılımını desteklemek amacıyla "Ticaretin Kadınları Buluşması" programı düzenlendi.

Garanti BBVA ile Türkiye Kadın Girişimciler Derneğince (KAGİDER) organize edilen etkinlik, Adana Ticaret Odası (ATO) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, etkinlikte yaptığı konuşmada, kadının toplumda hak ettiği yere gelmesinin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini söyledi.

Finans kavramının yalnızca parayla alakalı olmadığını belirten Karamık, "Kadınları destekleyeceğiz ve kadın dayanışmasına önem vererek girişimci olacağız fakat bu yetmiyor. Kadının parayla ve finansla olan ilişkisini sağlıklı bir hale getirmemiz gerekiyor. Çok hızlı bir dijital dönüşümün içerisindeyiz, artık kripto para gibi deyimler var. O yüzden finansal okuryazarlığın önemine dikkat çekmeliyiz." diye konuştu.

Türkiye'de doğum oranlarının azaldığına dikkati çeken Karamık, 2025'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Karamık, kadınların iş hayatından uzaklaştırılmadan ve dezavantajlı konuma gelmeden aile ve nüfus politikalarının yürütüldüğünü dile getirdi.

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu da yurt dışında yaşayan girişimci Türk kadınlarını bir araya getirerek güçlü bir iş ağı kurmak istediklerini söyledi.

Uluslararası yatırımların gelişimine destek olmayı hedeflediklerini vurgulayan Bezircioğlu, "Kadın girişimcilerin, iş kurma faaliyetlerini sürdürme sürecinde karşılaştığı zorluklar arasında finansmana erişim, mevzuat, ticari faaliyet hakkında bilgi ve pazara erişim eksikliği konuları ön plana çıkıyor. Bu buluşmalarımızda, kadın girişimcilerin yeni iş bağlantıları kurabileceği, işletmelerini güçlendirecek birçok bilgiye erişebilecekleri ve ilham dolu hikayelerini paylaşabilecekleri bir fırsat yaratmayı hedefliyoruz." dedi.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, Adana İş Kadınları Derneği Başkanı Süheyla Gergin ve ATO Başkanı Yücel Bayram'ın da konuşma yaptığı etkinlikte, finansa ve pazara erişim konularında çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Sude Şahingöklü - Ekonomi
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