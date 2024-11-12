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Adana'da Tescilli Kebap Eğitimi: 50 Kursiyer Ustaları Dinliyor

Adana'da Tescilli Kebap Eğitimi: 50 Kursiyer Ustaları Dinliyor
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Adana Ticaret Odası tarafından düzenlenen 'Tescilli Adana Kebabı Eğitimi' programına katılan 50 kursiyer, kebap yapımının inceliklerini öğreniyor. Ustalar eşliğinde gerçekleştirilen eğitimde kursiyerler, Adana kebabı yapımı için gerekli teknikleri uygulamalı olarak deneyimleyecek.

Adana'da düzenlenen 'Tescilli Adana Kebabı Eğitimi'ne katılan 50 kursiyer, kebap yapmanın inceliklerini ustalarından öğrendi.

Adana Ticaret Odası'nın, Adana Kebap'ının gelecek kuşaklara aslına uygun lezzetiyle taşınabilmesi için 15'inci kez düzenlediği 'Tescilli Adana Kebabı Eğitimi' başladı. ATOSEV tesislerinde iki gün sürecek uygulamalı eğitimde 50 kursiyer, Adana kebabı yapımını ustalarından öğrendi. Yarın da devam edecek eğitime katılan farklı meslek grubundan kursiyerler, ilk olarak etten kıyma yapımını ardından kıymanın şişe geçirilmesini ve mangalda pişirilmesini detaylı öğrendi. Eğitim veren ustaları dikkatle dinleyen kursiyerler, pratik yapmaya devam etti.

"Et ile ilgilenmeyi seviyordum"

Diyetisyen olan ve kursa katılan Zeynep Güngörmüş, "Adana Kebap'ın yapımını öğrenmek istedim ve kursa başvurdum. Et ile ilgilenmeyi zaten seviyordum. Kurs çok güzel ve çok faydalı. Adana Kebap'ın bilmediğim birçok püf noktasını bugün öğrendim" dedi.

Kursiyer olan gazeteci Memiş Akçam ise kebap yapımının inceliklerini öğrenmeyi hedeflediğini, eğitimin ardından ailesine sık sık kendi eliyle Adana kebabı yapacağını söyledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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