Adana'da SGK Prim Borçları Yapılandırılacak

Adana SGK İl Müdürü Bilal Canbolat, Adana'da SGK prim borçlarının yapılandırmasının bu ayın sonuna kadar yapılacağını ve 24 ay faizsiz olarak taksitlendirilebileceğini söyledi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, SGK Adana İl Müdürü Bilal Canbolat, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Baran, Adana SGK Koordinasyon Servis şefi Ahmet Soner Kara ve DAİMFED Yönetim kurulu, üyelerinin katılımıyla federasyon binasında gerçekleşen toplantıda gündeme dair istişareler de bulunularak önemli bilgilendirmeler yapıldı.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, inşaat sektörünün temsilcisi olarak SGK ile iç içe çalıştıklarını ifade ederek, "İşçi primleri, sağlık primleri ve en önemlisi iş kazalarında gündemdeki değişiklikleri öğrenme fırsatımız oldu. Bu anlamda SGK İl Müdürümüz Bilal Canbolat'a teşekkür ediyorum. Müdürümüz kurumda bilgi birikim ve tecrübesiyle Adana için bizler için önemli bir değerdir. Ayrıca bu ziyarette gündemi derinden oyalayan Suriyeli işçi konusunda bu kardeşlerimiz için çalışma izinlerinin olması, en az altı ay sürede ülkemizde ikamet etmesi ve işyeri olarak mutlak surette sözleşme yapmamız gerektiğini öğrenmiş olduk. Bu konunun aydınlanması önemli idi. Netice olarak SGK Müdürümüz ve tüm idari personeline başarılar diliyorum" dedi.

Afet bölgelerinde SGK primi yapılandırması devam ediyor

Adana SGK İl Müdürü Bilal Canbolat da DAİMFED olarak sektörün tüm bileşenlerinin aynı çatı altında üstelik Adana merkezli olmasının kıvanç verici olduğunu kaydederek, "Gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda iş ortağımız sayılacak olan sektör temsilcileriyle bir araya gelerek sorunlar ve çözümü noktasında önemli istişarelerde bulunduk. DAİMFED artık Adana'nın önemli bir marka değeri olarak çalışmalarını özellikle mahalle mahalle kentsel dönüşüm projesini gurur duyarak yakından takip ediyoruz. Nitelikli ve güçlü binaların yapımı konusunda gayretlerini gördüğümüz Genel Başkan Mustafa Karslıoğlu nezdinde tüm kurul üyelerini tebrik ediyorum. Ayrıca pek bilinmeyen ama bilinmesi gereken geçirdiğimiz yılın afeti deprem felaketini yakından hisseden Adana'da SGK prim borçlarının yapılandırması bu ayın sonuna kadar yapılacak. 24 ay faizsiz olarak taksitlendirilebilecektir. İlk taksit ise Eylül ayına kadar yapılabilecektir" ifadelerinde bulundu. - ADANA