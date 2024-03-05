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Adana'da Ramazan pidesi fiyatı 16 lira olarak belirlendi

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Adana Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Ali Tekin, geçtiğimiz yıl 10 TL olan Ramazan pidesinin bu yıl 16 TL'den satılacağını açıkladı. Adana'da 350 gram pidenin fiyatı 16 lira olarak belirlendi.

Adana'da Ramazan pidesinin fiyatı 16 lira olarak belirlendi.

Adana Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Ali Tekin, geçtiğimiz yıl 10 TL olan Ramazan pidesinin bu yıl 16 TL'den satılacağını söyledi. Ramazan ayının başlamasına bir hafta kala İstanbul ve Ankara'da 250 gram olan Ramazan pidesi 15 lira olurken, Adana'da 350 gram pidenin fiyatı 16 lira olarak belirlendi. Adana Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Tekin, "İstanbul, Ankara ve Antalya gibi kentlerde 250 gram Ramazan pidesi 15 liradan satılacak. Adana'da ise 350 gram Ramazan pidesini 16 TL'den satışa sunacağız. Vatandaşımızın Ramazan pidesini rahatça alıp tüketebilmesi için bizler de fırıncı esnafı olarak fedakarlık yapıyoruz. Ancak buğday krizinden dolayı ekmek fiyatında artış bekliyoruz. Ekmek fiyatının Ramazan ayından sonra 10 TL olmasını bekliyoruz. Hatta bazı bölgelerde ekmek fiyatının 10 TL'yi de geçmesini bekliyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ali Tekin Fırıncı Adana Ekonomi Güncel Haberler

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