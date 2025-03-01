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Adana'da Ramazan Ayında Kebap Seferberliği

Adana'da Ramazan Ayında Kebap Seferberliği
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Ramazan ayında Adana'da kebapçıları ziyaret edenler, iftarlarını Adana kebap ile açarken, esnafın yüzü gülüyor. Kebap fiyatlarının 355 TL'den başladığı belirtiliyor.

Adana'da 11 ayın sultanı Ramazan ayında kebap severler iftarda kebapçılara akın etti.

Esnaf, Ramazan ayı nedeniyle hareketli günler geçiriyor. İlk iftar öncesi lokantalar tıka basa dolarken bazı mekanlar kaldırımlara da masa sandalye koyarak hizmet verdi. Adanalılar da iftarda kebapçılara giderek oruçlarını Adana kebap ile açtı. Bazı Adanalıların sahurda bile kebapçılara giderek ciğer yiyip sahurunu yaptığı öğrenildi. Ramazanla birlikte hareketlilik artarken esnafın da yüzü gülüyor.

"Ocaklar hiç boş kalmıyor"

Kebapçı Uğur Aydın, "Çok şükür Ramazan ayına kavuştuk. Ocaklar hiç boş kalmıyor. Esnafın yüzü ilk günde güldü ama inşallah hep esnafın yüzü güler" ifadelerini kullandı.

"1 kişilik Adana Kebap 355 TL"

Adana Kebap'ın 355 TL'den satıldığını ve Ramazan menüsü dayatmasının olmadığını anlatan Aydın, "Bizde fiks menü dayatması yok. İnsanlar ne yemek istiyorsa, ne içmek istiyorsa onu yiyip içsin. Şu anda 1 kişilik Adana Kebap 355 TL" dedi.

"Adana Kebap yemekten lezzet duyuyoruz"

İftarda kebapçıya gelenlerden Ömer Bakırhan, "Adana Kebap yemekten lezzet duyuyoruz. Her zaman yediğimiz bir lezzet ama Ramazan'da yemenin keyfi başka" diye konuştu.

"İlk orucumu da kebapla açmak istedim"

Arkadaşlarıyla birlikte kebapçıya gelen Mustafa Talha Kamçı, "Ben aslında İzmirliyim. Ege bölgesinde böyle bir kültür maalesef yok. Adana Kebap'ı seviyordum ve ilk iftarımı da kebapla yapmak istedim. Burada sahurda ciğer kültürü de varmış. İnşallah ilerleyen günlerde sahurda ciğer yiyeceğeyim" dedi. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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