Kozan'da Sel ve Dolu Vurdu, Mısır Hasadında Verim Düştü

ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde Nisan ayında etkili olan sel ve dolu yağışlarının vurduğu tarlalarda mısır hasadı başladı. Kozan ilçesine bağlı Hamamköy Mahallesinde mısır hasadı başladı. Üreticiler, Nisan ayında etkili olan dolu ve selden zarar gören tarlalarda ciddi verim kaybı yaşandığını ifade etti. Geçmiş yıllarda dönüm başına 1,5 ton ürün alınan bölgede, bu yıl yağışların etkisiyle verimin bazı tarlalarda dönümde 500 kilogram ile 1 tona kadar gerilediği kaydedildi.

Üretici ve bölgede tüccarlık yapan Onur Ünaldı, bölgedeki verimlerin bu yıl yağışlar nedeniyle ciddi oranda düştüğünü belirterek, "Bu seneki verimler bölgemizde çok düşük. Yağışların çok olması nedeniyle çiftçiler zorluk yaşıyor. Dolunun vurmadığı alanlarda da aşırı yağış nedeniyle rekolte kısmen düşük ve mantar hastalığı görüldü. Fiyat Mısır nişastadan yağa kadar birçok alanda kullanılıyor. Kalitesi yüksek olan ve dönümden 1,5 ton ürün alınan bir bölgeydi. Ama yağışlardan dolayı şu anda yaklaşık 1 ton civarında rekolte var" dedi.

Bölgede yaklaşık 500-600 dönüm alanda mısır ekimi yaptıklarını belirten üretici Muhammed Çetin ise dolu ve selin tarlalarda önemli zarara yol açtığını kaydederek, "Bölgede 500-600 dönüm alanda mısır ekimi yapıyoruz. Dolu vuran alanlar yaklaşık 600 kilo verdi. Dolu vuran alanlarda çok fark var. Yaklaşık bin 200 kilogram verecek gibi görünüyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı