Adana'da Narenciye Kabukları Ekonomiye Kazandırılıyor

Narenciyenin başkenti Adana'da meyvenin yanı sıra çiftçi, portakal, mandalina ve turunçun kabuğunu çamaşır iplerine asıp kilosunu 20-25 liradan satıyor

Kozan ilçesinde 130 haneli Turunçlu Mahallesi sakinleri dalında kalan ve dökük olan narenciyeleri ekonomiye kazandırıyor. Limon, portakal ve turunç üretiminde bölgede öncülük eden Kozan ilçesinde narenciye bahçelerinde kalan ürünlerin kabukları çamaşır ipinde ve köy evlerinin çatılarında kurutularak ilçede ekonomiye kazandırılıyor. İlçede kurutulan kabuklar Ege Bölgesi ve Avrupa'ya gönderiliyor.

Turunçlu köyünden Ahmet Yiğenoğlu, "10 kilodan 1 kilo kabuk çıkıyor. Ağaçlarda kalınca ağaçlara zarar veriyor biz de topluyoruz. Turunçların kabuğu ayrı içi ayrı değerlendiriliyor. Turunç ekşisi yapıyoruz. Bir yanda kazan kaynıyor bir yanda turunç, portakal narenciye kabukları soyuluyor. Kilosu 20-25 TL arasında satılıyor. Köye gelen toptancılara satılıyor, Ege bölgesine gidiyor. Kozmetik, ilaç sanayisinde kullanıyor. Ailecek oturup bu işi yapıyoruz" dedi. - ADANA