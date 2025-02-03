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Adana'da Mandalina Hasadı Devam Ediyor

Adana'da Mandalina Hasadı Devam Ediyor
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Yüreğir ilçesinde hasadı süren mandalina, dalında kilogramı 16-18 liradan alıcı buluyor. 'W. Murcott' cinsi mandalina, sağdıçlı mahallesi bahçelerinde toplanıyor ve narenciye işleme tesislerine gönderiliyor. Hasadın mart ayına kadar sürmesi bekleniyor.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde hasadı süren mandalina, dalında kilogramı 16-18 liradan alıcı buluyor.

Sağdıçlı Mahallesi'ndeki bahçelerde yetiştirilen "W. Murcott" cinsi mandalinada hasat mesaisi devam ediyor.

Tarım işçilerince ağaçlardan toplanan ürünler, kasalara yerleştirildikten sonra kamyonetlere taşınıyor.

Dalında kilogramı 16-18 liradan satılan mandalinalar, narenciye işleme tesislerine gönderiliyor.

Hasadın, mart ayına kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Alaeddin Çoğal - Ekonomi
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