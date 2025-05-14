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Adana'da Lisanslı Depoculuk Sistemi Toplantısı Gerçekleştirildi

Adana'da Lisanslı Depoculuk Sistemi Toplantısı Gerçekleştirildi
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Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, lisanslı depoculuk sistemini değerlendirmek üzere sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, lisanslı depoların önemine vurgu yapıldı ve ürünlerin güvenli depolanma süreci hakkında bilgi verildi.

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, lisanslı depoculuk sistemini değerlendirmek amacıyla kentteki sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Başkan Bilgiç, ATB'de gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünlerin emanetçisi olduklarını belirtti.

Adana'da faaliyet gösteren 19 lisanslı depoda herhangi bir sorun yaşanmadığını anlatan Bilgiç, "Emanetin ne olduğunu iyi bilen bir milletiz. Bu açıdan lisanslı depolara giren ürünlere, iki gözümüz gibi bakmak zorundayız." dedi.

Lisanslı depoculuk sisteminde, buğday, mısır, soya ve ayçiçeği gibi uygun nitelikteki tarım ürünlerinin, yetkili sınıflandırıcı laboratuvarlarda analiz edilerek kalitesinin belirlendiğini ifade eden Bilgiç, ürünlerin modern depolarda sağlıklı şekilde depolandığını belirtti.

Bilgiç, toplantıda lisanslı depoculuk sistemi, tazmin fonu, Elektronik Ürün Senedi (ELÜS), Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ve Akdeniz Ürün Piyasası Aracı Kurumu (Akdeniz ÜPAK) hakkında da sunum yaptı.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Adana İl Ticaret Müdürü Hüseyin Gödelek ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yetkililerinin de katıldığı toplantı, lisanslı depo işletme temsilcilerinin sorularının yanıtlanmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Ekonomi
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