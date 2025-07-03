Adana'da Karpuz Fiyatları Düşüşte: Halde 1 TL, Marketlerde 14 TL

Adana'da Karpuz Fiyatları Düşüşte: Halde 1 TL, Marketlerde 14 TL
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da karpuzun kilosu halde 1 TL'ye kadar düşerken, marketlerde fiyat 14 TL'ye kadar çıkıyor. Üreticiler ve komisyoncular fiyat farkına tepki gösterirken, bazı çiftçiler ürünlerini ucuza satmamak için karpuz bahçelerini sürmekte ve ürünlerini yere atmaktalar.

ADANA'da hasadı devam eden karpuzun kilosu halde 1 TL'ye kadar düştü. Düşüşe rağmen bazı marketlerde karpuz fiyatının 14 TL olduğu görüldü. Fiyat farkına üretici de komisyoncu da tepkili.

Türkiye'nin karpuz ihtiyacının 4'te 1'ini karşılayan Adana'da, ürünün kilosu halde 1 TL'ye kadar düştü. Düşüşe rağmen bazı marketlerde karpuz fiyatının 14 TL olduğu görüldü. Aradaki fiyat farkına üreticiler ile komisyoncular tepki gösterirken; maliyetler yüksek olduğu için ürünlerini ucuza satmak istemeyen bazı çiftçiler, traktörle karpuz bahçelerini sürdü. Ürünlerini satamayanlar bazı çiftçiler ise karpuzları yere atıp, kırdı.

'EKİM ALANLARI ARTINCA FİYATLAR DÜŞTÜ'

Kabzımal Eşref Akodun, "Bu yıl üreticiler, şubat ve nisan aylarında yaşanan don olaylarından ağır şekilde etkilendi. Şubat ayında ve nisan ayında özellikle Akdeniz Bölgesi'ni vuran don felaketinin ardından çiftçiler, meyve ağaçlarının zarar görmesi nedeniyle ürün alamama endişesi yaşadı. Bu nedenle alternatif ürün arayışına giren üreticiler, toprakta daha kısa sürede yetişen karpuz ve kavun ekimine yöneldi. Karpuz ekim alanları artınca fiyatlar düştü. Mayıs'ta ilk hasat başladığında kilosu tarlada 12 TL'ye satılıyordu, şu an 1 TL'ye kadar gerilemiş durumda" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu

Milyonların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti
Çeşme ve Ödemiş'teki yangınlar büyüdü! Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var

İzmir felaketi yaşıyor! Alevler otoyolu sardı, can kaybı var
İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi

12 yaş farkı çok konuşulmuştu! İrem Derici'den şaşırtan hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
49 yaşındaki oyuncudan ağızları açık bırakan itiraf: 26 yaşındaki biriyle birlikte oldum

49 yaşındaki oyuncudan ağızları açık bırakan itiraf
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.