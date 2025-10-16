Haberler

Adana'da İstihdam Buluşmaları Programı Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Göç Örgütü ve Türk Kızılay'ın işbirliğiyle gerçekleştirilen programda, Adana'nın sanayi ve insan kaynağı potansiyeli vurgulandı. Etkinlikte, iş arayan vatandaşlar ile firmalar arasında doğrudan görüşme imkanı sağlandı.

Adana'da Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Türk Kızılay Toplum Merkezi ve Adana Sanayi Odası (ADASO) işbirliğinde "İstihdam Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Adana İl Müdürü Ahmet Karaveli, Adana Model Fabrika'da düzenlenen etkinliğin açılışında, Adana'nın, sanayisi, tarımı, girişimcilik potansiyeli ve yetişmiş insan kaynağıyla bölgesel ve ulusal ekonominin lokomotifi olduğunu söyledi.

Bu potansiyelin sürdürülebilir istihdama dönüşmesinin kamu, özel sektör, sivil toplum ve uluslararası kuruluşların işbirliğiyle çok daha mümkün hale geleceğine dikkati çeken Karaveli, "Bu amaçla düzenlenen etkinliğin insana yatırım, üretim ve istihdama katkının, bölgesel kalkınmanın kurumsal işbirliğiyle ortak bir zemine yansıdığı güzel bir örnek olacağını ümit ediyorum." dedi.

Karaveli, İŞKUR olarak işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne erişimini amaçlayan çeşitli destek programları yürüttüklerini belirtti.

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç da kent sanayisinin rekabet gücünü artırmak ve geleceğe hazırlamak misyonuyla çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Kalkınmanın ve refahın en sağlam temelinin istihdam olduğunu vurgulayan Kıvanç, "Ülkeler, ancak çalışan, üreten ve değer yaratan insanlarıyla yükselir. Sanayicilerimiz için en büyük yatırım makine parkuru değil, nitelikli, yetenekli ve azimli iş gücüdür." diye konuştu.

Kıvanç, programın işçi ile işveren arasında bir aracı kurum olmanın ötesinde Adana sanayisi ile insan kaynağını geleceğe taşıyan bir köprü vazifesi gördüğünü kaydetti.

Konuşmaların ardından katılımcılar stantları gezdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) finansal desteğiyle ilgili kamu kurumları ve yerel paydaşların işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, 55 firma kurdukları stantlarda iş arayan vatandaşlarla doğrudan görüşmeler yapma ve iş fırsatlarını sunma imkanı buluyor.

Etkinlik yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Ekonomi
Bahçeli'nin çağrısı sonrası MSB'den askeri hastanelerin açılmasına yeşil ışık

Bahçeli'nin gündem yaratan çağrısına MSB'den yeşil ışık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk ve Nihan Akkuş yeniden bir arada

Okan Buruk sonunda aşkını ilan etti! El ele görüntülendiler
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Fatih Ürek'in durumu ciddiyetini koruyor! Ünlü dostları hastaneye koştu

Durumu ciddiyetini koruyor! Küs olduğu isim hastaneye koştu
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
Okan Buruk ve Nihan Akkuş yeniden bir arada

Okan Buruk sonunda aşkını ilan etti! El ele görüntülendiler
Tertemiz golü iptal ettiler! Bu şike değil de ne?

Tertemiz golü iptal ettiler! Bu şike değil de ne?
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi

Sanık avukatı "Artık taşıyamıyorum" diyerek davadan çekildi
Yavru kurda zulüm: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Bir anda işçilere saldırdı
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.