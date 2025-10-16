Adana'da İstihdam Buluşmaları Programı Düzenlendi

Adana'da Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Türk Kızılay Toplum Merkezi ve Adana Sanayi Odası (ADASO) işbirliğinde "İstihdam Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Adana İl Müdürü Ahmet Karaveli, Adana Model Fabrika'da düzenlenen etkinliğin açılışında, Adana'nın, sanayisi, tarımı, girişimcilik potansiyeli ve yetişmiş insan kaynağıyla bölgesel ve ulusal ekonominin lokomotifi olduğunu söyledi.

Bu potansiyelin sürdürülebilir istihdama dönüşmesinin kamu, özel sektör, sivil toplum ve uluslararası kuruluşların işbirliğiyle çok daha mümkün hale geleceğine dikkati çeken Karaveli, "Bu amaçla düzenlenen etkinliğin insana yatırım, üretim ve istihdama katkının, bölgesel kalkınmanın kurumsal işbirliğiyle ortak bir zemine yansıdığı güzel bir örnek olacağını ümit ediyorum." dedi.

Karaveli, İŞKUR olarak işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne erişimini amaçlayan çeşitli destek programları yürüttüklerini belirtti.

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç da kent sanayisinin rekabet gücünü artırmak ve geleceğe hazırlamak misyonuyla çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Kalkınmanın ve refahın en sağlam temelinin istihdam olduğunu vurgulayan Kıvanç, "Ülkeler, ancak çalışan, üreten ve değer yaratan insanlarıyla yükselir. Sanayicilerimiz için en büyük yatırım makine parkuru değil, nitelikli, yetenekli ve azimli iş gücüdür." diye konuştu.

Kıvanç, programın işçi ile işveren arasında bir aracı kurum olmanın ötesinde Adana sanayisi ile insan kaynağını geleceğe taşıyan bir köprü vazifesi gördüğünü kaydetti.

Konuşmaların ardından katılımcılar stantları gezdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) finansal desteğiyle ilgili kamu kurumları ve yerel paydaşların işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, 55 firma kurdukları stantlarda iş arayan vatandaşlarla doğrudan görüşmeler yapma ve iş fırsatlarını sunma imkanı buluyor.

Etkinlik yarın sona erecek.