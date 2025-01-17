Adana'da İş Teftişi Farkındalık Toplantısı Düzenlendi

Adana Sanayi Odası (ADASO) ev sahipliğinde, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından "İş Teftiş Faaliyetleri Hakkında Farkındalık Artırmaya Yönelik Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, çalışma hayatının güvenli ve sağlıklı şartlarda sürdürülebilmesinin önemine dikkat çekti. Kıvanç, çalışanların güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmasını sağlamak, çalışma hayatının en temel unsurlarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu amaca ulaşmanın yollarından biri, teftiş faaliyetlerini doğru anlamak ve gerekliliklerini yerine getirmektir. Bugünkü toplantı hem çalışma şartlarının iyileştirme hem de yasal düzenlemelere uyum sağlama yolunda önemli bir rehber niteliği taşımaktadır. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının son dönemdeki yol gösterici yaklaşımı, iş dünyamız için oldukça değerli bir motivasyon kaynağıdır. Bu denetimlerin, konularında uzman kişilerden alınan bir danışmanlık hizmeti olarak görülmesi gerektiğine inanıyoruz. Çalışan güvenliğinin sadece bir yasal zorunluluk değil, aynı zamanda işletmelerimizin sürdürülebilirliği ve başarısı için vazgeçilmez bir şart olduğunun altını çizmek isterim."

Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk, Adana'nın dört organize sanayi bölgesi, yedi sanayi sitesi ve yeni yatırımlarıyla Türkiye ekonomisine büyük katkı sağladığını belirterek şunları ifade etti:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, işçi-işveren ilişkilerini düzenlemek ve çalışma hayatını daha güvenli ve sağlıklı hale getirmek için yoğun bir mesai harcıyoruz. Denetimlerimizde öncelikli olarak çalışma süreleri, iş sağlığı ve güvenliği, kadın, çocuk ve engelli istihdamı gibi temel konulara odaklanıyoruz. Denetimlerimiz iki ana başlıkta yürütülmektedir. Programlı denetimler, iş kazaları ve meslek hastalıklarına dair geçmiş veriler ışığında risk odaklı olarak planlanırken; şikayet ve taleplere dayalı denetimlerle bireysel sorunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz. Amacımız yalnızca eksikleri tespit edip cezalandırmak değil, rehberlik ederek bu eksikliklerin giderilmesine katkı sağlamaktır. Çünkü işçi, işveren ve devlet bir bütündür ve bu mekanizmanın uyum içinde çalışması, iş yerlerinde düzen ve verimliliğin temelini oluşturur."

Açılış konuşmalarının ardından, katılımcılara Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı İş Başmüfettişi Veysel Başer tarafından iş sağlığı ve güvenliği (İSG) teftişlerine, İş Başmüfettişi Musa Gezer tarafından ise işin yürütümü teftişlerine ilişkin bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi.

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