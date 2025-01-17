Üye Girişi
Haberler
DEM Parti İmralı heyeti: Tüm partiler gerilimli süreci geride bırakma arzusunda

DEM heyetinden beklenen açıklama: Tüm partilerin ortak bir arzusu var
İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 37'e yükseldi

İstanbul'da işler çığrından çıktı! Hastanelerden 37. ölüm haberi geldi
Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi
İsrail 11.00'de ateşkes kararını verecek

Saat netleşti! Dünyanın gözü kabineden çıkacak kararda

Adana'da İş Teftişi Farkındalık Toplantısı Düzenlendi

Adana'da İş Teftişi Farkındalık Toplantısı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş teftiş faaliyetleri hakkında farkındalık artırmak amacıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik önemli vurgular yapıldı.

Adana Sanayi Odası (ADASO) ev sahipliğinde, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından "İş Teftiş Faaliyetleri Hakkında Farkındalık Artırmaya Yönelik Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, çalışma hayatının güvenli ve sağlıklı şartlarda sürdürülebilmesinin önemine dikkat çekti. Kıvanç, çalışanların güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmasını sağlamak, çalışma hayatının en temel unsurlarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu amaca ulaşmanın yollarından biri, teftiş faaliyetlerini doğru anlamak ve gerekliliklerini yerine getirmektir. Bugünkü toplantı hem çalışma şartlarının iyileştirme hem de yasal düzenlemelere uyum sağlama yolunda önemli bir rehber niteliği taşımaktadır. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının son dönemdeki yol gösterici yaklaşımı, iş dünyamız için oldukça değerli bir motivasyon kaynağıdır. Bu denetimlerin, konularında uzman kişilerden alınan bir danışmanlık hizmeti olarak görülmesi gerektiğine inanıyoruz. Çalışan güvenliğinin sadece bir yasal zorunluluk değil, aynı zamanda işletmelerimizin sürdürülebilirliği ve başarısı için vazgeçilmez bir şart olduğunun altını çizmek isterim."

Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk, Adana'nın dört organize sanayi bölgesi, yedi sanayi sitesi ve yeni yatırımlarıyla Türkiye ekonomisine büyük katkı sağladığını belirterek şunları ifade etti:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, işçi-işveren ilişkilerini düzenlemek ve çalışma hayatını daha güvenli ve sağlıklı hale getirmek için yoğun bir mesai harcıyoruz. Denetimlerimizde öncelikli olarak çalışma süreleri, iş sağlığı ve güvenliği, kadın, çocuk ve engelli istihdamı gibi temel konulara odaklanıyoruz. Denetimlerimiz iki ana başlıkta yürütülmektedir. Programlı denetimler, iş kazaları ve meslek hastalıklarına dair geçmiş veriler ışığında risk odaklı olarak planlanırken; şikayet ve taleplere dayalı denetimlerle bireysel sorunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz. Amacımız yalnızca eksikleri tespit edip cezalandırmak değil, rehberlik ederek bu eksikliklerin giderilmesine katkı sağlamaktır. Çünkü işçi, işveren ve devlet bir bütündür ve bu mekanizmanın uyum içinde çalışması, iş yerlerinde düzen ve verimliliğin temelini oluşturur."

Açılış konuşmalarının ardından, katılımcılara Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı İş Başmüfettişi Veysel Başer tarafından iş sağlığı ve güvenliği (İSG) teftişlerine, İş Başmüfettişi Musa Gezer tarafından ise işin yürütümü teftişlerine ilişkin bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi.

Sakıp Sabancı Toplantı Salonu'nda düzenlenen program, soru cevap oturumu akabinde son buldu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Yeni dizisiyle ilgili şoke eden iddia!
img
img

Emekli maaşları için süreç başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: Aylık gelirim 85 bin TL

Rıza Akpolat'ın ifadesinde çarpıcı detay! Aylık gelirini de açıklamış
Ailesini katleden polis memurundan kan donduran savunma

Ailesini katleden polis memuru kendini böyle savundu
TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var

Salih Müslim'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var
ABD'den sürpriz Suriye hamlesi! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı

ABD'den beklenmedik karar! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
Yok artık Arda Güler! 70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler

70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.