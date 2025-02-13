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Adana'da Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Fuarı Başladı

Adana'da Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Fuarı Başladı
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Adana'da düzenlenen 'Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Fuar ve Konferansı' açılışında, artan atık miktarının geri dönüşümle yönetilmesi gerektiği vurgulandı. Etkinlikte, çocukların giysi defilesi ile geri dönüşüm bilinci artırılmaya çalışıldı.

Adana'da bu yıl ikincisi düzenlenen "Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Fuar ve Konferansı" başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki açılış töreninde, artan nüfusla atıkların da çoğaldığını söyledi.

Atıkların geri dönüştürülmesinin önemine işaret eden Karalar, "Atıkları evde ayrıştırsak çok faydalı olabiliriz." dedi.

Karalar, yapacakları tesisle geri dönüşümcüleri tek çatı altında toplamayı hedeflediklerini belirterek, projenin hazırlıklarının sürdüğünü anlattı.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç da dünyanın iklim değişikliği ve teknoloji ekseninde büyük dönüşüm sürecinden geçtiğini söyledi.

Dönüşümün merkezinde karbonsuzlaşma, sürdürülebilir üretim ve geri dönüşümün yer aldığını vurgulayan Kıvanç, iş dünyasının "yeşil dönüşüm" sürecine uyum sağlamasının zorunluluk haline geldiğini dile getirdi.

Kıvanç, Avrupa Birliğinin (AB) "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması" sürecini başlattığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kısmi de olsa 1 Ocak 2026 itibarıyla mali yükümlülükler devreye girecek. Ülkemizin ihracatının yüzde 50'den fazlası AB ülkelerine yapılıyor. Yeşil Mutabakat kapsamındaki kurallar tüm ihracatçılarımız için hayati önem taşıyor. Küresel pazarda güçlü kalmak istiyorsak, bu kurallara uyum sağlamaktan başka çaremiz yok. Bu süreci tehdit değil, bir fırsat olarak görmeliyiz."

REWA Anatolia İcra Komitesi Başkanı Ebru Can Güneş'in de konuşma yaptığı etkinlikte, çocukların kağıt, metal, plastik ve tekstil atıkları gibi dönüştürülebilir malzemelerden tasarlanan kıyafetler giydiği "Minik Ellerden, Atıktım Sanat Oldum" adlı defile gerçekleştirildi.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi, Çukurova Fuarcılık, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası ve Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi destekleriyle organize edilen etkinlik 15 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Ekonomi
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