Adana'da Dikkati Çeken 4 Boynuzlu Koçlar Kurbanlık Olarak Satışta

Adana'da Dikkati Çeken 4 Boynuzlu Koçlar Kurbanlık Olarak Satışta
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Adana'da 4 boynuzlu koçlar dikkat çekiyor. Uzun yıllardır yetiştiricilik yapan Ercan Şimşek, bu özel koçları 20-25 bin lira arasında satışa sundu.

Adana'da kurbanlık olarak satışa çıkarılan 4 boynuzlu koçlar, görenlerin dikkatini çekiyor. 20-25 bin liradan satılan koçlar, alıcılarını bekliyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Adana'da kurbanlık pazarlarında hareketlilik artmaya başladı. Kurbanlık koyun veya keçi almak için pazarlara gelenler, pazarlıklarını yapıp bütçelerine uygun kurbanlıkları satın alıyor. Kentte uzun yıllardır küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ercan Şimşek, pazara getirdiği 4 boynuzu 4 koçu 20 ila 25 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarttı.

"Bu hayvanların eti çok lezzetli"

Uzun yıllardır Kozan ve Aladağ ilçelerinde 4 boynuzlu koyun beslediğini anlatan Şimşek, "Bu 4 boynuzlu hayvanlar hep dağda yetiştiler. Yıllar önce dağda çiftleşen hayvanların ırkından geliyor bunlar. 30 yıldır böyle hayvanlar besliyoruz. 4 boynuzlulardan en büyüğü 15 yaşında. 20 yaşına kadar yaşıyor bu hayvanlar. Eti çok lezzetlidir. Çok kaliteli bir ettir. Şu anda 80-90 kilogram geliyor ve 25 bin liradan satılıyor" dedi.

Kurban pazarına gelip 4 boynuzlu koçları gören Murat Aydın, "4 boynuzlu koç ilk kez gördüm. Şaşırdım, şaşırmamak elde değil. Ben 4 boynuzlu almam. Hem fiyat olarak pahalı hem de bilmediğim bir ırk" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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