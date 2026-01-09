Haberler

Adana'da 2 bin 968 çiftçiye yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Adana'da 2 bin 968 çiftçiye yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' kapsamında 2 bin 968 çiftçiye 29 ton yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Vali Yavuz Selim Köşger, tarımın hayati bir sektör olduğunu vurguladı ve devletin tarımsal üretimi artırma konusundaki desteklerini dile getirdi.

Adana'da "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında 2 bin 968 çiftçiye 29 ton yağlık ayçiçeği tohumu desteğinde bulunuldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Denizli Valiliğine atanan Vali Yavuz Selim Köşger, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen tohum dağıtım töreninde, devletin tarımsal üretimi artırma konusunda çiftçilere her türlü desteği sağladığını söyledi.

Tarımın stratejik bir sektör olduğunu ifade eden Köşger, şöyle konuştu:

"Tarım çok önemli, hayati bir sektördür. Su, hava ve gıda olmadan hayata devam edilemez dolayısıyla tarım yaşamsal öneme sahiptir. Savaşta da barışta da vazgeçilmez olan gıdadır. Dağıtacağımız ayçiçeği tohumları, verimi yüksek, su ihtiyacı az olan ve ülkemizde ithal ikamesini karşılayarak döviz tasarrufu sağlayacak bir alana yönelik yatırımdır. Adana her anlamda çok bereketli bir şehirdir."

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje sayesinde Adana'da 60 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi gerçekleşeceğini belirtti.

Yağlık ayçiçeğinin Türkiye için önemli olduğunu vurgulayan Bayazıt, "2024 yılında 738 bin dekar alanda ekim yapmış ve toplam 203 bin tonluk bir üretim gerçekleştirmişiz. Bu da ülkemiz üretiminin yüzde 11'ini Adana'dan sağladığımızı göstermektedir. 2024'te Türkiye sıralamasında 2. sırada yer alıyorduk. 2025 yılında bir miktar gerileme olmuş, ekiliş alanı 717 bin dekara düşmüş ve 160 bin tonluk bir üretim gerçekleştirmişiz. Amacımız, bu ekiliş alanını ve üretimimizi artırmaktır." diye konuştu.

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç de bu tarz projelerin tarımın devamlılığı için faydalı olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından tohumlar çiftçilere teslim edildi.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Ekonomi
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı

Büyük operasyon geliyor! YPG'ye son uyarı yapıldı
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf

Komada olduğu iddia edilen Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 'çay tiryakisi' şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı

Türkiye'nin çay tiryakisi şehri belli oldu! Karadeniz illerini solladı
Anlaşma yakın! Fenerbahçe yıldız ismin menajeriyle görüştü

Anlaşma yakın! Fenerbahçe yıldız ismin menajeriyle görüştü
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
Türkiye'nin 'çay tiryakisi' şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı

Türkiye'nin çay tiryakisi şehri belli oldu! Karadeniz illerini solladı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu