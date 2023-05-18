Adana'da Buğday Hasadı Başladı

Adana'da 1 milyon 400 bin dekar alanda yetiştirilen buğday hasadı başladı. Buğdayda 700 bin ton rekolte beklediklerini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, 'Şu anda buğdayın kalitesi çok iyi durumda' dedi.

ADANA'da 1 milyon 400 bin dekar alanda yetiştirilen buğday hasadı başladı. Buğdayda 700 bin ton rekolte beklediklerini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, "Şu anda buğdayın kalitesi çok iyi durumda" dedi.

Ukrayna- Rusya savaşının ardından stratejik önemi bir kez daha ortaya çıkan, birçok ürünün hammaddesi buğday, bu yıl Çukurova'da geçen yıla oranla yüzde 15 azalarak 1 milyon 400 bin dekar alanda yetiştirildi. Türkiye'nin ihtiyacının yaklaşık yüzde 4'ünü karşılayan kentin kıyı şeridinde buğday hasadı biçerdöverlerle yapılmaya başlandı. Dönüm başına 350- 500 kilogram verim alınan buğdayda ova genelinde 700 bin ton rekolte beklendiği öğrenildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Karataş ilçesinde hasat çalışmalarını inceledi. Tekin, Türkiye'deki ilk buğday hasadının Adana'da yapıldığını belirterek, "Çiftçilerimiz şu anda rekolteden memnun. Yaklaşık 1 milyon 400 bin dekar alanda buğday üretimimiz var. 700 bin ton rekolte bekliyoruz. Bu yılki verimin geçen yıla oranla daha yüksek olacağını düşünüyoruz. Şu anda buğdayın kalitesi çok iyi durumda. Hasadımız yaklaşık 1 ay sürecek. Çiftçilerimiz buğdaylarını açığa döküyorlar. Bakanlığımız zamanı geldiğinde fiyat açıklayacak. Çiftçilerimiz müsterih olsunlar" dedi.