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Adana'da 'Beyaz Altın' Hasadı Başladı

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Adana'da pamuk hasadı başladı. Sıcak hava nedeniyle verimi düşen pamuktan 70 bin ton rekolte bekleniyor.

Pamuk ağalarıyla ünlü Adana'da 'Beyaz altın' hasadı başladı

Adana'da erkenci pamuk hasadı başladı

Adana'da ekim alanı azalan pamuktan 70 bin ton rekolte bekleniyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan:

"Ülke ihtiyacımızın 3'te 1'ini karşılıyoruz"

ADANA - Bir zamanlar pamuk ağalarıyla ünlü Adana'da 'Beyaz altın' pamuğun hasadı başladı. Sıcak hava nedeniyle verimi düşen pamuktan 70 bin ton rekolte bekleniyor.

Çukurova'nın en önemli tarım üretim merkezlerinden uçsuz bucaksız tarım alanlarının sahibi pamuk ağaları ile film ve romanlara konu olan Adana'da 'Beyaz altın' olarak nitelendirilen pamukta, hasat başladı. Pamuk, lifiyle tekstile, çekirdeğiyle yağ ve yem sanayisine, linteriyle kağıt sanayine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlarken Adana, ülke üretiminde 5. sırada yer alıyor.

Ekim alanı azaldı

Bu sene kentte yaklaşık 147 bin dönüm alanda ekilen pamuktan dönüm başına ortalama 350-400, genel olarak da 70 bin ton rekolte bekleniyor.

Fiyatta belirsizlik sürüyor

İlk hasadın başladığı Karataş ilçesinde ise pamuğun kilogram fiyatı 19-20 liradan alıcı buluyor. Çiftçiler ise fiyatın en az 30 lira olmasını, prim desteğinin de 5 lira olmasını istiyor.

"Verim yarı yarıya düştü"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, pamukta verimin sıcak havalar nedeniyle düştüğünü anlatarak, "Aşırı sıcaklar nedeniyle pamuk kozaları büyümedi. Geçen sene dönüme 500-550 kilogram verim alınan tarlalardan bu sene 300-350 kilogram verim alınıyor. Geçen yıl 182 bin dönüm alanda pamuk ekimi vardı ama bu sene ekim alanı 147 bin dönüme geriledi" ifadelerini kullandı.

"Ülke ihtiyacının 3'te 1'ini üretiyoruz"

Türkiye'de yetişen pamuğun ülke ihtiyacını karşılayamadığını aktaran Doğan, "Şuanda ihtiyacımız olan pamuğun 3'te 1'ini üretiyoruz. Pamuk fiyatları şuanda 20-21 lira arasında. Ancak biz fiyatların en az 30 lira olmasını, prim desteğinin de 5 lira olmasını bekliyoruz" dedi.

300 dönüm alanda pamuk eken çiftçi Melih Mert Çopur ise verimin düşük, fiyatlarında kendilerini kurtarmadığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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