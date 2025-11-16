Adana'da Akdeniz Meyve Sineğiyle Mücadele Başladı

Adana'da narenciyede hasadın başlamasıyla birlikte, ağaç diplerine dökülen ve ağaçta kalan üründen kaynaklanan Akdeniz meyve sineği tehlikesiyle mücadele hız kazandı.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında üreticilere Eylül ayı sonunda 17 bin 580 kitle yakalama tuzağı dağıttı. Dağıtılan bu tuzaklar narenciye hasadının da başlamasıyla birlikte üreticiler tarafından ağaçlara yerleştirildi. Hasadın başlamasıyla birlikte ağaçta kalan ve yere dökülen ürünlerin toplatılmaması sonucu ortalığa çıkan hastalığın önüne geçmek için Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, bahçelere giderek kontrol yaptı. Bayazıt, geçen yıl 2 milyon ton narenciye üretimiyle Türkiye birincisi olduklarını belirterek, Akdeniz meyve sineğinin narenciye üretimi için büyük tehdit oluşturduğunu vurguladı. Bayazıt, ihracatta sıfır tolerans gösterilen bu zararlıyla mücadele için entegre çalışmaların yıl boyunca devam ettiğini, 50 ekip ve 150 teknik personelin görev aldığını ifade etti.

Bayazıt, dağıtılan tuzakların biyoteknik mücadeleyi teşvik ettiğini ve kalıntısız üretime katkı sağlayacağını belirterek, "Tuzakların zararlıları yakalama başarısını yerinde gözlemledik. Bu tür uygulamalar, narenciye üretiminde verim ve kaliteyi artırmada önemli rol oynuyor. Üreticilerimizin emeğine değer katmaya devam edeceğiz" dedi. - ADANA