Adana'da 4. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı'nın Tanıtımı Yapıldı

Adana Valiliği himayesinde 11-14 Eylül'de düzenlenecek "4. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı"nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yavuz Selim Köşger, Seyhan ilçesindeki Tespihçiler Çarşısı'nda düzenlenen toplantıda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Doğadaki taşları işleyerek katma değer oluşturan esnafı tebrik eden Vali Köşger, "Tespihçi esnafımız belki doğada, tabiatta hiçbir kıymet ifade etmeyen o taşları katma değer oluşturarak, bu vatanın zenginliği olarak tüm dünyaya sunuyorlar. Ellerine, kollarına, yüreklerine sağlık." dedi.

Vali Köşger, birçok inançta yer alan tespihe estetik ve ruh katarak sanata dönüştürmenin medeniyet olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"O medeniyeti kurabilmek herkese nasip olmaz. Türk milleti sanatkarlarının, tespihin üzerine her bir desen, rölyef işleyerek ortaya çıkardıkları bir sanat var. Bunların sanatsal bir değeri var, bu, medeniyet oluşturmaktır. Medeniyet oluşturmak da herkese nasip olmaz, bizim milletimize nasip olur. Her inancın kendi sanatı, estetiği olur. Eğer onu geliştirebiliyorsa medeniyet oluşur. Biz bu topraklar üzerinde bir medeniyet kurmuş, dünyaya da alternatif sunmuş bir milletiz. O iddiamızı da devam ettiriyoruz. Yani bu tespih sanatında yapılan şeyi kimse küçük görmesin. O bir iddianın ilmek ilmek, çekiçlerle, küçük pimlerle, gümüş çivilerle işlenmiş zapta geçmiş halidir. Dolayısıyla biz iddiamızı devam ettiriyoruz. Bu topraklar üzerinde var olmaya devam edeceğiz."

Vali Köşger, Adana'nın tespih sektöründe işin öncülüğünü yaptığını belirtti.

Kentte tespihle ilgili düzenledikleri fuarın artık geleneksel hale geldiğini vurgulayan Köşger, etkinliğin Adana'nın hem ekonomisine hem de turizmine katkı sağlayacağını ifade etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer de kentin kültürü, sanatı ve ekonomisine değer katacak bu fuarın çok önemli olduğunu anlattı.

Adana'nın artık fuarlar ve festivaller şehri olarak anıldığını dile getiren Geçer, "Önümüzde Altın Koza Film Festivalimiz var. Ardından lezzet festivalimiz başlayacak ve tiyatro festivalimiz ise onu takip edecek. Tüm bu fuarlarımız ve festivallerimizle bölgenin turizmini, ticaretini, kültürel mirasını dünyaya anlatıyoruz. Adana'yı dünyaya her yönüyle açıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fuarda 300 stant yer alacak

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç de geçen yıl düzenlenen fuarda 250'nin üzerinde stant açıldığını, yurt içi ve dışından 400 binin üzerinde ziyaretçinin ağırlandığını belirtti.

Fuarın sektöre sağladığı faydaya şahit olduklarına dikkati çeken Bilgiç, "Bu yıl 300 stant ve geniş bir katılımcı kitlesi ağırlanacağını biliyoruz. Yalnız ülkemizden değil, farklı ülkelerden de ziyaret için alım heyetlerini inşallah bekliyoruz. Ustalarımızın ve doğal taş sanatçılarımızın eserleri uluslararası vitrine böylece taşınmış olacaklar." dedi.

Türkiye Tesbihçiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Onursal Başkanı Nasır Fidan ise tüm tespih ve doğal taş meraklılarını 11-14 Eylül'de gerçekleştirilecek fuara beklediklerini kaydetti.