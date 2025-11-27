Adana'da 1 Milyar TL'lik Tarım Yatırımı: 4 Bin Kişiye İstihdam

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Türkiye'nin atıl alanlarından birinin ekonomiye kazandırıldığını belirterek, "Yaklaşık 1 milyar TL'lik yatırım hayata geçiriliyor" dedi.

Vali Köşger, yapımı devam eden Karataş Su Ürünleri Organize Tarım Bölgesi ile Karataş Sera Organize Tarım Bölgesinde incelemelerde bulundu. Vali Köşger, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, su ürünleri ve sera organize tarım bölgesinde son aşamaya gelindiğini ifade ederek, "31 Aralık'ta altyapı çalışmaları tamamlanacak. Yaklaşık 1 milyar TL'lik bir yatırım hayata geçiriliyor. Tarım Bakanlığımızın destekleriyle böyle önemli bir proje gerçekleşiyor. Türkiye'nin atıl alanlarından biri ekonomiye kazandırılıyor" diye konuştu.

"4 bin kişiye istihdam sağlayacak"

Köşger, şöyle devam etti: "Burada, yaklaşık 36 büyük sera alanında üretim yapılacak. Katma değeri yüksek ürünler, iklim koşullarından bağımsız şekilde üretilebilecek. Gıdada her ürüne ulaşabilmek önemlidir. Eskiden yazın domates olurdu ama kışın bulmak zordu; şimdi ise kışın domates ve tropikal ürünler dahil üretim yapılabilecek. Yarısı kadın olmak üzere 4 bin kişiye istihdam sağlanacak. Ürün yelpazesine göre yıllık 250 milyon dolar katma değer oluşturacak bu yatırımı gerçekleştiriyoruz." - ADANA