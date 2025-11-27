Haberler

Adana'da 1 Milyar TL'lik Tarım Yatırımı: 4 Bin Kişiye İstihdam

Adana'da 1 Milyar TL'lik Tarım Yatırımı: 4 Bin Kişiye İstihdam
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Karataş Su Ürünleri ve Sera Organize Tarım Bölgeleri'nde yapılan 1 milyar TL'lik yatırımla tarım alanındaki atıl kaynakların ekonomiye kazandırılacağını duyurdu. Proje, 31 Aralık'ta altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte 4 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Türkiye'nin atıl alanlarından birinin ekonomiye kazandırıldığını belirterek, "Yaklaşık 1 milyar TL'lik yatırım hayata geçiriliyor" dedi.

Vali Köşger, yapımı devam eden Karataş Su Ürünleri Organize Tarım Bölgesi ile Karataş Sera Organize Tarım Bölgesinde incelemelerde bulundu. Vali Köşger, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, su ürünleri ve sera organize tarım bölgesinde son aşamaya gelindiğini ifade ederek, "31 Aralık'ta altyapı çalışmaları tamamlanacak. Yaklaşık 1 milyar TL'lik bir yatırım hayata geçiriliyor. Tarım Bakanlığımızın destekleriyle böyle önemli bir proje gerçekleşiyor. Türkiye'nin atıl alanlarından biri ekonomiye kazandırılıyor" diye konuştu.

"4 bin kişiye istihdam sağlayacak"

Köşger, şöyle devam etti: "Burada, yaklaşık 36 büyük sera alanında üretim yapılacak. Katma değeri yüksek ürünler, iklim koşullarından bağımsız şekilde üretilebilecek. Gıdada her ürüne ulaşabilmek önemlidir. Eskiden yazın domates olurdu ama kışın bulmak zordu; şimdi ise kışın domates ve tropikal ürünler dahil üretim yapılabilecek. Yarısı kadın olmak üzere 4 bin kişiye istihdam sağlanacak. Ürün yelpazesine göre yıllık 250 milyon dolar katma değer oluşturacak bu yatırımı gerçekleştiriyoruz." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı! Askeri böyle selamladı

Erdoğan, Papa Leo'yu resmi törenle karşıladı! Askeri böyle selamladı
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
DEM Partili vekilin 'Tecavüz' iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi

DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını çıldırttı
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
Tecavüzden hüküm giyen Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı

Tecavüzden hüküm giyen isim kilisede vaaz vermeye başladı
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
MSB: Şehit bilgilerini paylaşan emekli askerlerin orduevlerine girişleri yasaklandı

MSB o hatayı affetmedi! Orduevlerine girişleri yasaklandı
Alina Boz başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi

Başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Genç isme "Güle güle" dedi
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt: Kesinlikle gündemimizde yok

Genel Başkan Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt
Papa 14. Leo, Anıtkabir'i ziyaret etti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Papa'nın ilk durağı Anıtkabir! Özel Defter'e bu notu düştü
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
100 maymun bir anda dağdan indi: Turistler can havliyle kaçtı

100 maymun bir anda dağdan indi: Turistler can havliyle kaçtı
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor

1 Ocak itibarıyla başlıyor! Tüm hesaplar sil baştan değişecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.