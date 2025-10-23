Haberler

Adana Bombası, Geleneksel Lezzetlere Rakip Oldu

Güncelleme:
Adanalı tatlıcı Zeynep Usta'nın geliştirdiği 'Adana bombası', yoğun talep görüyor ve birçok geleneksel tatlıyla rekabet ediyor. 2021 yılında tescillenen bu lezzet, çikolatalı versiyonu ile herkesten tam not alıyor.

Adanalı tatlıcı Zeynep Usta'nın patentli lezzeti 'Adana bombası' adeta yok satarken, tatlı geleneksel lezzetlere rakip oldu.

Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik, 2021 yılında katmer hamuruyla yapılan ve içerisine genelde kaymak konularak servis edilen muska katmerde değişiklik yapıp, buna 'Adana bombası' adını koydu. Müşterilerden tam not alan 'Adana bombası' için Geyik, Türkiye Patent ve Marka Kurumu'na başvurarak tatlıyı tescilletti. Sosyal medyanın da yardımıyla 'Adana bombası'nın tanıtımını yapan Zeynep Geyik, bir süre sonra siparişlere yetişemez hale geldi. Antep fıstıklı ve çikolatalı 'Adana bombası'yla Geyik, birçok geleneksel lezzete rakip oldu.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Zeynep Geyik, "Bu tatlı, birçok yerde muska katmer olarak geçer ve kaymaklı yapılır. Biz ise bunu çikolatalı yaptık ve müşterilerimiz çok beğendi. Adını da Adana'ya özgü olsun diye 'Adana bombası' yaptık. Genç, yaşlı herkes yiyor. 70-80 yaşındaki insanlar bile gelip yiyorlar ve çok beğeniyorlar. Taleplere yetişemiyoruz" dedi. - ADANA

