Adalet Bakanlığı, Yediemin Otoparklarında Bulunan Araçları Satışa Çıkardı

Adalet Bakanlığı, yıllardır yediemin otoparklarında tutulan icra takibine düşmüş araçları sahiplerine ulaştırmak veya yeni müşteriler ile buluşturmak amacıyla yeni bir süreç başlattı. Yediemin araç satışı için detaylı açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapıldı.

Adalet Bakanlığı, icra takibine düşmüş araçları yıllardır yediemin otoparklarında tutuyor. Ancak bu malları sahiplerine ulaştırmak veya yeni müşteriler ile buluşturmak isteyen Bakanlık, 1 Kasım'da yeni bir süreç başlattı. Konuyla ilgili detaylı açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.

Yediemin 700 bin araç satışı başladı

Bildiğiniz üzere hukuken tafikten men, yanlış park, ödenmemiş ceza, haciz vb. durumlar ile el konulmuş otomobiller devlet tarafından yediemin otoparklarında muhafaza edilmekte. Büyük birer otoparktan çok artık uzun yıllardır bekleyen araçlar ile bir nevi çöplüklere dönüşen yediemin otoparklarında beklenen kararlar çıktı.

1 Kasım'dan itibaren hacizli malların daha verimli bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla yeni bir uygulama hayata geçirildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise araç sahiplerini ve müşterilere yönelik bazı uyarılarda bulundu.

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Buna göre Gümrük İdaresi, 10 Kasım'a kadar serbest dolaşımda olmayan malları teslim alabilecek. 20-30 Kasım tarihleri arasında borçlu olanlar ücretini ödeyerek aracını teslim alabilecek. Ayrıca 1-10 Aralık'ta ise rehin hakkı sahibi hakkını kullanabilecek.

Adalet Bakanı, 10 Aralık'tan itibaren Tasfiye Dairesi resmen satış işlemlerine başlayacağını bildirdi. Satılamayan mallar yediemin satışıyla teslim edilecek. Buna göre Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE AŞ) ise bir ay içinde hurda bedeliyle bu malları alma hakkına sahip olacak.

HACİZLİ MALLARIN ÖZELLİKLE ARAÇLARIN, YEDİEMİN DEPOLARINDA ÇÜRÜMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLEREK SİSTEME, EKONOMİYE VE TOPLUM YARARINA KAZANDIRILMASI UYGULAMAMIZ 1 KASIMDAN İTİBAREN BAŞLADI. Öncelikle; 1-10 Kasım tarihleri arasında GÜMRÜK İDARESİ, 4458 sayılı Kanun kapsamında serbest… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) November 6, 2023

En sonunda otoparkta bekleyen malların mülkiyeti icra mahkemesi kararıyla Kızılay'a devredilecek. Yediemin otoparklarında toplamda 2 milyon 200 bine yakın araç bulunduğunu, ancak birçoğunun kullanılabilir durumda olmadığını belirtmek gerekiyor.

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