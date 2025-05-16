Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde

Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
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İş insanı Acun Ilıcalı'ya Sermaye Piyasası Kurulu'ndan iyi haber geldi. SPK, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'in 2 milyar liralık borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı. Kredi dışında borçlanmaya olanak tanıyan bu hamle sonrası Ilıcalı, uygun maliyetli ve daha uzun vadeli borçlanabilecek.

Acun Medya, TV8, TV8.5gibi medya kuruluşları sahibi olan Acun Ilıcalı'yı sevindiren haber Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) geldi.

Aynı zamanda Fenerbahçe Kulübü'nün Asbaşkanlığını da yapan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8, 2 milyar liralık borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu. SPK'nın 15 Mayıs tarihli haftalık bülteninde, TV8 Tv Yayıncılık A.Ş.'nin bu başvurusu onaylandı.

GEÇEN YIL DA 600 MİLYON İÇİN ONAY ALMIŞTI

Acun Ilıcalı, geçen yıl da borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu, Haziran 2024'te, TV8'e 600 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracına izin vermişti.

BORÇLANMA ARACI İHRACI NEDİR?

Borçlanma aracı ihracı, bir şirketin banka kredisi dışında sermaye piyasasından borçlanmasına olanak tanıyan finansal enstrümanları ifade ediyor. Bu ihraçlar, mevcut piyasa koşullarında bankacılık sistemi üzerinden sağlanacak kredilere oranla daha uygun maliyetli ve daha uzun vadeli borçlanma imkanı sağlıyor.

Tahvil veya bono ihracı yapan şirketler hem kaynaklarını çeşitlendirme hem de kredi karşılığında verdikleri teminat yükümlülüklerinden kurtulma imkanı yakalıyor. Bankacılık sistemi üzerinden borçlanmalarda faiz oranı ve ödeme şeklini banka belirliyor. Öte yandan tahvil ve bono ihracında ise ödeme şeklini belirleyen taraf ihraççı şirket oluyor. Tahvil ihracı yatırımcılara doğrudan likiditeye ulaşma imkanı sunarken, ihraççı şirketin bilançosunda borç olarak yer aldığından tahvil sahiplerine ödenen faizler vergi matrahından düşülebiliyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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