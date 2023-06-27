Açlık ve yoksulluk sınırı yükseldi, bekâr bir kişinin yaşama maliyeti 13 bin 471 liraya ulaştı

TÜRK-İŞ'in haziran ayı verilerine göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 10 bin 373 liraya, yoksulluk sınırı da 33 bin 788 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 13 bin 471 lira olarak hesaplandı. Yumurta fiyatları yüzde 3 zamla 3 liraya yükselirken, tavuk fiyatları yüzde 12 oranında düştü.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) haziran ayı verilerine göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 10 bin 373 liraya, yoksulluk sınırı da 33 bin 788 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 13 bin 471 lira olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ, haziran ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini bugün yayınladı. Buna göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını kapsayan açlık sınırı 10 bin 373 liraya; gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan yoksulluk sınırı 33 bin 788 liraya yükseldi.

BEKAR BİR KİŞİNİN YAŞAMA MALİYETİ 13 BİN 471 LİRAYA ULAŞTI

Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 13 bin 471 liraya çıktı. Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama da 10 bin 373 lira oldu.

YUMURTA YÜZDE 3 ZAMLA YENİDEN 3 LİRAYA YÜKSELDİ

Süt fiyatı bir önceki aya göre sabit kalırken peynir fiyatı yüzde 4 geriledi, yoğurt yüzde 5 zamlandı. Et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller, yağlı tohum ürünlerinin bulunduğu grupta; Et ve Süt Kurumu (ESK), Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği bünyesinde faaliyet gösteren marketlerin bir kısmı, nisan sonu itibarıyla dana kıyma 190, kuşbaşı 210 liradan satılmaya başlanmıştı. Bu ay 30'ar lira zam gelerek dana kıyma 220, kuşbaşı da 240 liradan satıldı. Bir ayda kuzu ve balık fiyatları sınırlı düzeyde gerilerken tavuk fiyatı yüzde 12 oranında düştü. Yumurta bu ay yüzde 3 zamlanarak tanesi tekrar ortalama 3 liradan satılmaya başladı. Kuru fasulyede sınırlı düzeyde, yeşil ve kırmızı mercimekte yüzde 7'şer fiyat düşüşü yaşandı. Nohut yüzde 9, yağlı tohumlar da yüzde 6 oranında zamlandı.