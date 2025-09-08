Acarkon, Intermob 2025 Fuarı'nda Yeni Parke Koleksiyonunu Tanıtacak

Zemin ve akustik alanında çözümler sunan Acarkon, yeni parke koleksiyonunu Intermob 2025 Fuarı'nda kullanıcıların beğenisine sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, parke üreticisi Alman Classen'in de Türkiye distribütörü olan Acarkon, yeni koleksiyonuyla gelecek yılın uluslararası dekorasyon eğilimlerini belirlemeyi hedefliyor.

Yeni koleksiyon, Classen işbirliğiyle geliştirilen özel tasarımlarıyla ilk kez Türkiye'de tanıtılacak. Söz konusu yenilik, yerel sektörün yanı sıra Türkiye'nin global dekorasyon ve inşaat pazarındaki konumuna da değer katacak.

Şirket ayrıca Intermob 2025'te tanıtacağı yeni ürün gruplarıyla sektördeki dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve inovasyon yükselişini parke alanına taşımayı hedefliyor.

Acarkon, geri dönüştürülebilir malzemeler, akustik performans artırıcı çözümler ve kullanıcı dostu montaj teknolojileriyle Türkiye'nin yapı ve dekorasyon sektöründe dönüşüme öncülük etmeyi de planlıyor.

Türkiye'de 9 şehirde faaliyet gösteren, mağaza zincirleri ve bayi ağıyla 300'den fazla kişiye de istihdam sağlayan şirketin, yeni koleksiyonla hem üretim hem de mağazacılık tarafında yeni iş fırsatları oluşturması bekleniyor.

Akustik panellerden dekoratif duvar kaplamalarına kadar geniş ürün gamıyla hizmet sunan Acarkon'un hedefleri arasında, parke sektöründe tasarım ve teknoloji odaklı dönüşümün öncüsü olmak da bulunuyor.