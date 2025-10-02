Acarkon, 2025 Intermob Fuarı'nda Yenilikçi Ürünlerle Dikkat Çekti

Türkiye'nin dekorasyon sektöründe öncü şirketlerinden Acarkon, 2025 Intermob Fuarı'nda ürünlerini sergiledi. Şirket, fuarda önemli iş birlikleri gerçekleştirdiğini duyurdu.

Mobilya ve dekorasyon sektörünün önde gelen buluşma noktalarından biri olan 2025 Intermob Fuarı, bu yıl da binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Fuarın en dikkat çeken markalarından biri ise yenilikçi ürünleri ve güçlü iş birlikleriyle Acarkon oldu.

Şirket, fuarda sergilediği marküteri parke koleksiyonu ve dünya devi Classen ile gerçekleştirdiği stratejik iş birliği sayesinde ziyaretçilerin yoğun ilgisini topladı.

Marküteri parke, klasik zarafet ile modern tasarımı buluşturan çizgisiyle, fuarda özellikle mimarlar, iç mimarlar ve proje geliştiriciler tarafından "fuarın en prestijli ürünü" olarak değerlendirildi. Acarkon'un fuar standında geniş yüzeylerde sergilenen marküteri parkeler, estetik değerleri ve yüksek kalite anlayışıyla öne çıkarak katılımcıların ilgi odağı oldu.

Bunun yanında, Acarkon - Classen iş birliği de sektörde yeni bir dönemin kapısını araladı. Avrupa'nın en büyük üreticilerinden Classen'in yenilikçi ürün gamı ile Acarkon'un Türkiye'deki güçlü satış ve dağıtım ağı birleşerek, sektörde fark oluşturacak bir sinerji ortaya koydu.

Acarkon Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Acar, fuar sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Intermob 2025 bizim için sadece bir fuar değil, aynı zamanda Türkiye'den dünyaya açılan bir vitrin oldu. Classen ile iş birliğimiz ve marküteri parke lansmanımız, sektörün geleceğine yön verecek iki önemli adım. Türkiye'deki mimar ve tasarımcıların ilgisi bize doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Hedefimiz, Acarkon Store çatısı altında yenilikçi ürünleri ülke geneline ve dünyaya ulaştırmak." - İSTANBUL