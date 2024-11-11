Abdi İbrahim Vakfı'ndan Down Sendromlu Çocuklara Yüzme Eğitimi

Abdi İbrahim'in 2021'de kurmuş olduğu Abdi İbrahim Vakfı, "Cesur Kulaçlar" adlı sosyal sorumluluk projesinin ikinci dönemini başlattı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Güzel yolculuklar, Cesur Kulaçlar'la başlar" mottosuyla yola çıkılan proje kapsamında 1 Mart'a kadar 20 Down sendromlu çocuğa daha yüzme eğitimi verilecek.

2024'ün başında Abdi İbrahim Vakfı ve Türkiye Down Sendromu Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen projede, Down sendromlu çocuklara yüzme becerisi kazandırılması amaçlanıyor. Geçen dönem yoğun ilgi gören proje, bu yıl 20 çocuğu daha suyla tanıştırıyor.

İlk dönemi, 17 Şubat - 1 Haziran'da gerçekleştirilen eğitim programında, 5-9 yaş arası Down sendromlu çocuklara yüzme eğitimi verildi.

16 haftalık ders sürecinin sonunda katılımcılara başarı sertifikalarının verildiği bu özel deneyim ile uzman antrenörler eşliğinde çocukların yüzme becerileri kazandığı ve gelişim gösterdiği gözlemlendi. Bu kapsamda, sudaki korkunun azalması, hareketliliğin artması, çocukların bağımsızlık kazanma isteği, özgüven artışı ve iletişim becerilerinin güçlenmesi dikkati çeken kazanımlar arasında yer aldı.

Çocukların, uzman kadro eşliğinde güvenli bir ortamda yüzme dersi alıp yeni beceriler geliştirmelerine rehberlik edebilmek amacıyla projede yer alan antrenörlere, Türkiye Down Sendromu Derneği tarafından özel eğitim verildi.

İlk dönemde Anadolu Yakası'nda yapılan Cesur Kulaçlar, gördüğü yoğun ilgi sonucu genişletilerek daha fazla çocuğa ulaşmak adına bu sene Avrupa Yakası'nda gerçekleştiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Abdi İbrahim İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Oğuzcan Bülbül, toplum için değer yaratmaya yönelik olarak hayata geçirdikleri projenin, kendileri için çok özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Bülbül, ilk dönemden edindikleri olumlu geri dönüşlerin, projenin ne kadar anlamlı ve faydalı olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Down sendromlu çocukları suyla tanıştırırken, kazandıkları öz güveni ve yetenekleri görmenin kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğuna dikkati çeken Bülbül, "Bu sene ikinci dönemini gerçekleştirdiğimiz projeyi büyüterek daha fazla çocuğa ulaşmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Güzel yolculukların, Cesur Kulaçlar'la başladığına inanıyor ve çocuklarımızın geleceği için çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.