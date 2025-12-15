ABD yönetimi, yüksek teknoloji alanında personel istihdamı için girişim başlattı

NEW ABD yönetimi, federal hükümet genelinde yapay zeka altyapısı ve diğer teknoloji projeleri üzerinde çalışacak, yaklaşık 1000 mühendis ve uzmandan oluşacak "Teknoloji Gücü (Tech Force)" girişimini duyurdu.

Girişimin internet sitesinde yapılan açıklamada, yaklaşık 1000 kişilik Teknoloji Gücü'nün, Beyaz Sarayın desteğiyle Hazine Bakanlığında kritik finansal altyapının yönetilmesinden Savunma Bakanlığındaki ileri teknoloji programlarının geliştirilmesine kadar karmaşık ve büyük ölçekli sivil ve savunma sorunlarını ele alacağı kaydedildi.

Açıklamada, katılımcıların iki yıllık program boyunca, doğrudan kurum üst yönetimlerine rapor sunan ekipler halinde çalışacağı aktarıldı.

Katılımcıların önde gelen teknoloji şirketleriyle işbirliği içinde teknik eğitim alacağı ve sektör liderleriyle etkileşime gireceğine işaret edilen açıklamada, Teknoloji Gücü ile ortaklık yapan şirketlerin kıdemli yöneticileriyle de yakın temas halinde olacakları vurgulandı.

Açıklamada, programın tamamlanmasının ardından mühendislerin potansiyel tam zamanlı roller için özel sektör ortak şirketlerinde istihdam arayışına girebileceği belirtildi.

Teknoloji Gücü'nün açıklamasında, "Yazılım mühendisliği, yapay zeka, siber güvenlik, veri analitiği veya teknik proje yönetimi alanlarında ileri düzey becerilere sahipseniz ve Amerikan kamu teknolojisinin geleceğini inşa etmek istiyorsanız, bugün Tech Force'e katılın." ifadeleri kullanıldı.