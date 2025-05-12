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ABD ve Çin Yeniden Toplanarak Ticaret Anlaşmasını Geliştiriyor

ABD ve Çin Yeniden Toplanarak Ticaret Anlaşmasını Geliştiriyor
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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin ile ticaret ilişkilerindeki gümrük tarifelerinin düşürülmesi sonrası daha kapsamlı bir anlaşma üzerinde çalışmak için önümüzdeki haftalarda tekrar bir araya geleceklerini duyurdu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin ile gelecek birkaç hafta içinde daha kapsamlı bir anlaşma üzerinde çalışmak için tekrar bir araya gelebileceklerini ifade etti.

Bessent, CNBC'ye verdiği röportajda, Çin ile artık tarifelerin artmasını önleyecek bir mekanizmaları olduğunu söylerken, ticarette Çin'den genel bir ayrışma istemediklerini, ancak stratejik ihtiyaçlar için bir ayrışma istediklerini ifade etti.

Çinli yetkililerle artık bir "toplantı mekanizmaları" olduğunu belirten Bessent, "Gelecek birkaç hafta içinde daha kapsamlı bir anlaşma üzerinde çalışmak için tekrar bir araya geleceğimizi düşünüyorum." dedi.

Bessent, Bloomberg'e verdiği bir başka röportajda da Çin'e uygulanan tarifelerin yüzde 10'un altına düşmesinin "mantıksız" olduğunu ifade etti.

Bessent'in açıklamaları, Çin ile hafta sonu İsviçre'de yapılan görüşmeler sonrası iki ülkenin tarifeleri geçici olarak düşürme konusunda anlaşmalarının ardından geldi.

ABD ve Çin, karşılıklı uyguladıkları gümrük vergilerini 3 ay süreyle düşürme konusunda anlaşmıştı.

Anlaşmaya ilişkin yapılan açıklamada, ABD'nin, 14 Mayıs itibarıyla Fentanil dahil Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a düşüreceği, Çin'in ise ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün için yüzde 125'ten yüzde 10'a indireceği bildirilmişti.

Çin ve ABD arasında ticaret ve ekonomik ilişkiler konularında müzakerelerinin sürdürülmesi için mekanizma kurulacağı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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