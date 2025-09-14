Haberler

ABD ve Çin Ticaret Görüşmeleri İçin Madrid'de Buluştu

ABD ve Çin Ticaret Görüşmeleri İçin Madrid'de Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve Çin heyetleri, gümrük vergileri, ihracat denetimleri ve TikTok'un geleceği gibi konuları ele almak üzere Madrid'de bir araya geldi.

ABD ve Çin heyetleri, İsviçre, İngiltere ve İsveç'te düzenlenen müzakerelerin ardından 4'üncü tur ticaret görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İspanya'nın başkenti Madrid'de bir araya geldi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, gümrük vergileri, ihracat denetimleri ve TikTok'un geleceği gibi meseleleri görüşmek üzere İspanya'nın başkenti Madrid'de buluştu.

Heyetler, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares tarafından karşılanırken, görüşmelerin 17 Eylül'e kadar sürmesi öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Kerem Demirbay'ın Galatasaray maçı sonrası elindeki ''GS Store'' poşeti rakip taraftarları çıldırttı

Galatasaray maçı sonrası elindeki poşet rakip taraftarları çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurultay davasında kritik gün yarın! CHP'yi neler bekliyor?

Gözler yarınki kurultay davasında! İşte CHP'yi bekleyen 4 ihtimal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.