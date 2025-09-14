ABD ve Çin Ticaret Görüşmeleri İçin Madrid'de Buluştu

ABD ve Çin heyetleri, İsviçre, İngiltere ve İsveç'te düzenlenen müzakerelerin ardından 4'üncü tur ticaret görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İspanya'nın başkenti Madrid'de bir araya geldi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, gümrük vergileri, ihracat denetimleri ve TikTok'un geleceği gibi meseleleri görüşmek üzere İspanya'nın başkenti Madrid'de buluştu.

Heyetler, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares tarafından karşılanırken, görüşmelerin 17 Eylül'e kadar sürmesi öngörülüyor.