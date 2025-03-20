ABD, Türkiye'nin Gazprombank muafiyetini uzattı

ABD, Gazprombank yaptırımlarında Türkiye'ye tanınan muafiyet süresini mayıs ayına kadar uzattı. Türkiye'nin diplomatik çabaları sonucunda verilen karar, Türkiye'nin Rusya ile enerji ticaretine devam etmesini sağlayacak.

Türkiye'ye 20 Aralık'ta tanınan muafiyet, bugün sona eriyordu. Hazine ve Maliye ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıkları konuyla ilgili yoğun çalışma yürütmüştü. Bloomberg'e konuşan üst düzey yetkilinin verdiği bilgiye göre, Türkiye ile ABD arasında yürütülen müzakerelerin ardından Gazprombank yaptırımlarında Türkiye'ye tanınan muafiyet mayıs ayına kadar uzatıldı.

BAKAN ŞİMŞEK ABD'Lİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son olarak ABD'li mevkidaşı Scott Bessent ile bir telekonferans görüşmesi gerçekleştirmişti. ABD Hazine Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, bakanların görüşmede yaptırımların yanı sıra iki ülkeyi de ilgilendiren diğer ekonomik ve ulusal güvenlik konularını da ele aldıkları duyurulmuştu.

ABD, Rusya'nın gaz satışlarından elde ettiği geliri baskılamak için kasım ayında enerji ödemeleri için hayati bir kanal olan Gazprombank'a yaptırım uygulamıştı. "Muafiyet tanınmazsa Türkiye'nin de yaptırımların hedefi olduğu anlamına gelir" diyen Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, müzakerelerin ardından Türkiye'ye muafiyet tanındığını duyurmuştu.