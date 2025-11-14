Haberler

ABD Ticaret Temsilcisi Tarife Muafiyetlerini Açıkladı

Güncelleme:
ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, ülkede yetiştirilmeyen gıda ve tarım ürünleri için tarife muafiyetlerinin açıklanacağını duyurdu. Greer, İsviçre ile ticaret anlaşmasına varıldığını ve birçok ülkelerle müzakerelerin sürdüğünü belirtti.

NEW ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, ülkede yetiştirilmeyen gıda ve tarım ürünlerine yönelik tarife muafiyetlerinin açıklanacağını söyledi.

Greer, Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Eylül ayı başında, ticaret anlaşmalarını sonuçlandırmaya başladığında ülkede üretilmeyen bazı ürünlere yönelik gümrük vergilerinin kaldırılacağını söylediğini anımsatan Greer, İngiltere, Avrupa Birliği ve Asya ülkeleri ile yürütülen ticaret anlaşması görüşmelerine işaret etti.

Greer, "ABD için daha iyi olduğunu düşündüğümüz şekilde küresel ticaret sistemini yeniden şekillendirmeye başladığımız kritik noktaya ulaştık. ve şimdi bu muafiyetlerin bir kısmını açıklamak için doğru zaman." diye konuştu.

İsviçre ile ticaret anlaşmasına varıldı

Öte yandan Greer, katıldığı televizyon yayınında, ABD'nin yürüttüğü ticaret görüşmelerine dair de değerlendirmelerde bulundu.

Dün Arjantin, Guatemala, Ekvador ve El Salvador ile uzlaşılan çerçeve anlaşmalarına değinen Greer, bu ülkelere ek olarak başka birçok ülkeyle de müzakere yapıldığını ifade etti.

Greer, İsviçre heyetiyle dün görüşme gerçekleştirdiğini ve bugün de Trump ile konuştuğunu anlatan Greer, İsviçre ile temelde bir ticaret anlaşmasına vardıklarını bildirdi.

Detayların Beyaz Saray tarafından duyurulacağını aktaran Greer, "İsviçre, ilaç, altın eritme ve demir yolu ekipmanları gibi birçok üretimini ABD'ye taşıyacak. Bu anlaşma ve bunun Amerikan imalat sektörü için ne anlama geldiği konusunda gerçekten çok heyecanlıyız." dedi.

Greer, İsviçre'nin ABD ile ilaç, altın gibi ürünlerdeki ticaret fazlasını yönetmeyi kabul ettiğini dile getirerek, İsviçre'nin bu ürünleri ABD'de de üretmesinin fazlanın birazını ortadan kaldıracağını anlattı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi


