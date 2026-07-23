ABD'de Temsilciler Meclisi 95 milyar dolarlık bütçe teklifini onayladı

ABD Temsilciler Meclisinin, savunmanın güçlendirilmesini de kapsayan 95 milyar dolarlık bütçe teklifini onayladığı bildirildi.

ABD Temsilciler Meclisinde, savunmanın güçlendirilmesi, çiftçilere yardım ve seçmen kayıt kurallarının sıkılaştırılmasına ilişkin değişiklikleri içeren 95 milyar dolarlık bütçe teklifi oylandı.

Buna göre söz konusu teklif, 214 "hayır" oyuna karşı 216 "evet" oyuyla kabul edildi. Hayır oyu verenlerin içinde Demokratların yanı sıra 2 Cumhuriyetçi de yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'a saldırılarının fonlanmasında "ilk adım" olarak görülen teklif, şu anda yalnızca bir "plan" aşamasında.

Söz konusu teklifin Senato'da da oylanması gerekirken, oradaki akıbetinin ne olacağı belirsizliğini koruyor.