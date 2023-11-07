ABD Tarım Bakanlığı Ticaret ve Dış Tarım İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jason Hafemeister, Çin'in ABD ürünleri için en önemli pazar olduğunu ve Çin-ABD tarımsal işbirliğinde büyük bir ticari potansiyel gördüklerini söyledi.

ABD Tarım Bakanlığı: Çin, ABD tarım ürünleri için en önemli pazar

ABD Tarım Bakanlığı Ticaret ve Dış Tarım İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jason Hafemeister, ortak basın söyleşisinde Xinhua'ya, ABD heyetinin fuara katılımının, "ABD-Çin ilişkisinin her iki hükümet için de önemli olduğunu, ayrıca tarımsal ticaret ve teknik işbirliğini artırmak istediklerini" ilgili tüm taraflara gösterdiğini belirtti.

Xinhua yazarı Ma Qian

SHANGHAİ, 7 Kasım (Xinhua) -- ABD Tarım Bakanlığı Ticaret ve Dış Tarım İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jason Hafemeister, Çin'in ABD ürünleri için en önemli pazar olduğunu ve Çin-ABD tarımsal işbirliğinde büyük bir ticari potansiyel gördüklerini söyledi.

Hafemeister, 6.Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) kurulan ABD Gıda ve Tarım pavyonu sayesinde, ABD'nin "her iki ülkedeki işletmelere sözleşme imzalama ve anlaşma yapma konusunda daha fazla güven verdiğini" ifade etti.

Pazartesi günü açılan pavyonda ABD hükümetinin öncülüğündeki 17 katılımcı fuara ilk kez katılıyor. Bu yıl fuarda yarı iletkenlerden tıbbi cihazlara, yeni enerjili araçlardan kozmetiğe kadar çeşitli sektörlerde 200'den fazla ABD'li katılımcı yer alırken, CIIE'nin başladığı 2018'den bu yana ABD'den en büyük katılım gerçekleşmiş oldu.

Hafemeister, ortak basın söyleşisinde Xinhua'ya, ABD heyetinin fuara katılımının, "ABD-Çin ilişkisinin her iki hükümet için de önemli olduğunu, ayrıca tarımsal ticaret ve teknik işbirliğini artırmak istediklerini" ilgili tüm taraflara gösterdiğini belirtti.

"Mesele tamamen, gündelik işlerle uğraşan insanlara burasının iyi bir iş alanı olduğunu anlatmakla ilgili" diyen Hafemeister, Çin'de talep artarken "ABD'li üreticilerin bunu karşılayabilecek durumda olduğunu" ifade etti.

Hafemeister, "Çin, ABD tarım ürünleri için iyi bir pazar. Bizim en büyük pazarımız. Daha da iyi olabileceğini düşünüyoruz. Burada büyük bir büyüme potansiyeli görüyoruz" dedi.

Çin, günümüzde ABD'nin tarım ihracatı için en büyük pazar konumunda bulunuyor ve toplamın neredeyse beşte birini oluşturuyor. Çin aynı zamanda ABD'den en fazla soya fasulyesi, mısır, pamuk ve saman satın alan ülke. Amerika'da yetiştirilen soya fasulyesinin yarısı Çin'e satılıyor.

Hafemeister, Çin'in kendi gıdasının çoğunu ürettiğinden bahsederek, ABD'nin "Çinli yetkililerle sürdürülebilir tarımsal üretim, iklime duyarlı tarımsal üretim ve sürdürülebilir üretime yönelik daha fazla yol hakkında teknik görüşmeler yapmaya istekli olduğunu vurguladı.

Hafemeister, "Bundan hepimizin faydalanacağını düşünüyoruz. Burada bulunmaktan memnunuz. Bilgi paylaşımı açısından büyük bir ticari potansiyel ve harika fırsatlar görüyoruz. Gerçekten verimli bir fuar olmasını umuyoruz" dedi.