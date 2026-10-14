Haberler

ABD Sosyal Güvenlik İdaresi 2027'de ödemeleri yüzde 3,6 artıracak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Sosyal Güvenlik İdaresi, sosyal güvenlik ödemelerinde 2027 yılında yüzde 3,6 artış uygulanacağını duyurdu. Artışın Ocak 2027'den itibaren yaklaşık 72 milyon yardım alıcısını kapsayacağı, emekli aylıklarının ortalama 75 dolar artacağı belirtildi.

ABD Sosyal Güvenlik İdaresi, sosyal güvenlik ödemelerinde 2027 yılında yüzde 3,6 artış yapılacağını duyurdu.

İdare, emekliler, maluller ve hayatını kaybeden sigortalıların hak sahipleri ile Ek Güvenlik Geliri (SSI) programından yararlanan kişilere yapılan ödemelerde, yaşam maliyeti düzenlemesi doğrultusunda gelecek yıl uygulanacak artış oranını açıkladı.

Yapılan açıklamada, yaklaşık 72 milyon sosyal güvenlik yardımı alıcısının ödemelerinde Ocak 2027'den itibaren yüzde 3,6 artış yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, sosyal güvenlik emekli aylıklarının ortalama 75 dolar artacağı aktarıldı.

Sosyal güvenlik ödemelerinde gelecek yıl için belirlenen artış oranı, 2023'ten bu yana yapılan en yüksek artış oldu.

Ülkede sosyal güvenlik ödemelerine 2026 yılında yüzde 2,8 artış yapılmıştı.

Kaynak: AA
Başakşehir'de sağanak nedeniyle dere taştı, araçlar yolda mahsur kaldı

İstanbul'da korku dolu anlar! Bir anda nehir gibi geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray taraftarı Leao'ya ateş püskürdü: Bu adam neye gülüyor?

Bu hali olay oldu! Tepkiler giderek artıyor
Özgür Özel'den Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki: Tam da Türkiye’nin...

Özel'den Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki: Tam da Türkiye’nin...
Manisa'da ameliyatta karnında spanç unutulduğu ortaya çıkan kadın 4 yıldır acı çekiyor! 2 doktora dava açıldı

Safra ameliyatında karnında unutulmuş! Bağırsağını delip girmiş
Esra Erol'un programında tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı

Esra Erol’da tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı
Ana haber yayından kalktı, Hande Sarıoğlu ekranlara veda etti

Ana haber yayından kalktı, ünlü sunucu işsiz kaldı
TRT ekranlarından duyurdu! AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan İzmirlilere müjde

AK Parti rozeti takan Tugay'dan İzmirliye "Oh" dedirtecek müjde
İstanbul'a üç kurumdan peş peşe uyarı! Sakın bu saatlerde dışarda kalmayın

İstanbul için kırmızı alarma geçildi! 3 kurumdan peş peşe uyarı