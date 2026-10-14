ABD Sosyal Güvenlik İdaresi 2027'de ödemeleri yüzde 3,6 artıracak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD Sosyal Güvenlik İdaresi, sosyal güvenlik ödemelerinde 2027 yılında yüzde 3,6 artış yapılacağını duyurdu.

İdare, emekliler, maluller ve hayatını kaybeden sigortalıların hak sahipleri ile Ek Güvenlik Geliri (SSI) programından yararlanan kişilere yapılan ödemelerde, yaşam maliyeti düzenlemesi doğrultusunda gelecek yıl uygulanacak artış oranını açıkladı.

Yapılan açıklamada, yaklaşık 72 milyon sosyal güvenlik yardımı alıcısının ödemelerinde Ocak 2027'den itibaren yüzde 3,6 artış yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, sosyal güvenlik emekli aylıklarının ortalama 75 dolar artacağı aktarıldı.

Sosyal güvenlik ödemelerinde gelecek yıl için belirlenen artış oranı, 2023'ten bu yana yapılan en yüksek artış oldu.

Ülkede sosyal güvenlik ödemelerine 2026 yılında yüzde 2,8 artış yapılmıştı.

Kaynak: AA