ABD'nin ünlü dergisi, Bayraktar TB2'yi öve öve bitiremedi: Savaşın doğasını değiştiren Türk dronu
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Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarıyla ürettiği Bayraktar TB2'ler dünya basınında yer bulmaya devam ediyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşındaki etkisiyle adından söz ettiren Bayraktar TB2 insansız hava araçları, ABD'nin ünlü dergilerinden The New Yorker'da gündem konusu oldu. Dergide yayımlanan bir makalede Bayraktar için "Savaşın doğasını değiştiren Türk dronu" ifadeleri kullanıldı.
Ukrayna'daki başarılarıyla adından söz ettiren Bayraktar TB2'ler ABD'nin ünlü dergilerinden The New Yorker'da gündem konusu oldu. Savaştaki başarılarıyla ilgili yayınlanan makalede Bayraktar TB2'lerden övgüyle bahsedildi. Yayınlanan makalede Bayraktar TB2 için "Savaşın doğasını değiştiren Türk dronu" ifadeleri kullanıldı. Aynı zamanda Ukrayna ve çeşitli ülkelerin kullandığı SİHA'ların Türkiye için diplomatik bir araç olduğu vurgulandı.
The New Yorker dergisindeki Stephen Witt imzalı makalede, "Ukrayna'nın savunmasında Bayraktar bir efsane haline geldi. Kiev'de bir hayvanat bahçesi bebek lemura ismi verilmesinden dron'un 'Rus suçlularından hayaletler yaptığını' iddia eden akılda kalıcı bir şarkının konusu oldu" denildi.
İnsansız hava aracının Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan tarafından da başarılı bir şekilde kullanıldığı belirtilerek, "TB2 şu ana kadar Kuzey Afrika'dan Kafkasya'ya kadar 800'den fazla atış gerçekleştirdi. Askeri analistler daha önce yavaş, alçaktan uçan dronların konvansiyonel savaşta düşük kullanımı olacağını öngörürken TB2, kendisini yok etmek için tasarlanan hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirebiliyor" ifadelerine yer verildi.
Makalenin yazarı Witt, Selçuk Bayraktar ile mart ayında video yoluyla konuştuklarını belirterek şunu aktardı: "Ona dronlarının Ukrayna'daki kullanımına ilişkin bir soru sorduğumda şu cevabı verdi: Yapmaları için tasarlandıkları işi yapıyorlar. Dünyadaki en gelişmiş hava savunma sistemlerinden ve zırhlı araçlardan bazılarını etkisiz hale getiriyorlar."