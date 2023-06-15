ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 7 milyon 900 bin varil arttı. Piyasa beklentisi stokların azalacağı yönündeydi. ABD'nin ham petrol ithalatı azalırken ihracatı arttı ve günlük ham petrol üretimi azaldı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 7 milyon 900 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 7 milyon 900 bin varil artarak 467 milyon 100 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 291 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 900 bin varil düşüşle 351 milyon 700 bin varil oldu.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2 milyon 100 bin varil arttı ve 220 milyon 900 bin varile yükseldi.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 19 bin varil azalışla 6 milyon 381 bin varil oldu. Ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 795 bin varil artarak 3 milyon 270 bin varile yükseldi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 3-9 Haziran haftasında 8 bin varil azalarak 12 milyon 822 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Haziran Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl ortalama 12 milyon 610 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 890 bin varil olması bekleniyor.